Marché mondial des infrastructures cloud au quatrième trimestre 2020, la perspective de Canalys

De nouvelles données du Synergy Research Group montrent que les dépenses des entreprises au quatrième trimestre pour les services d'infrastructure cloud se sont élevées à un peu plus de 37 milliards de dollars, 4 milliards de dollars de plus que le trimestre précédent et en hausse de 35 % par rapport au quatrième trimestre de 2019. D’ailleurs, notant que le taux de croissance annuel a augmenté, Synergy Research Group précise que la situation est inhabituelle pour un marché aussi vaste et à forte croissance.Il n'a fallu que neuf trimestres pour que le marché double de taille. Alors qu'Amazon et Microsoft continuent de représenter plus de la moitié du marché mondial, Microsoft a de nouveau gagné du terrain sur son plus grand rival et a franchi le cap de la réalisation d'une part de marché mondiale de 20 %. Microsoft, Google et Alibaba ont tous régulièrement gagné des parts de marché au cours des quatre dernières années, bien que cela ne se soit pas fait aux dépens du leader du marché Amazon. La part de marché d'Amazon est restée dans la fourchette de 32 à 34 % tout au long de cette période de quatre ans. Les perdants de parts de marché ont été le grand groupe de petits fournisseurs de cloud, qui ont collectivement perdu 13 points de pourcentage de part de marché au cours des 16 derniers trimestres. Parmi la longue traîne de petits fournisseurs de cloud ou de grandes entreprises avec seulement une petite position sur le marché, les entreprises les plus importantes sont IBM, Salesforce, Tencent, Oracle, NTT, Baidu, SAP, Fujitsu et Rackspace.La plupart des principaux fournisseurs de cloud ayant désormais publié leurs données de bénéfices pour le quatrième trimestre, Synergy estime que les revenus trimestriels des services d'infrastructure cloud (y compris IaaS, PaaS et les services de cloud privé hébergés) s'élevaient à 37,1 milliards de dollars, ce qui se traduirait par un chiffre d'affaires de 129 milliards de dollars pour l'année 2020. Les services publics IaaS et PaaS représentent l'essentiel du marché et ceux-ci ont augmenté de 36 % au quatrième trimestre. La domination des principaux fournisseurs de cloud est encore plus prononcée dans le cloud public, où les cinq premiers contrôlent 80 % du marché. Géographiquement, le marché du cloud continue de croître fortement dans toutes les régions du monde.« L'année 2020 s'est terminée en beauté pour le marché du cloud, alors que le saut séquentiel de 4 milliards de dollars à partir du troisième trimestre a facilement établi un nouveau record pour la croissance incrémentielle des revenus des fournisseurs de cloud », a déclaré John Dinsdale, analyste en chef chez Synergy Research Group. « Amazon et Microsoft ont tendance à éclipser le marché, la part d'Amazon restant bien au-dessus de 30 % et Microsoft augmentant sa part de 10 % à 20 % sur 16 trimestres. Cependant, après avoir exclu ces deux éléments, le reste du marché continue de croître de plus de 30 % par an, ce qui indique des opportunités de croissance pour de nombreux petits fournisseurs de cloud. »Rappelons qu'en octobre 2020, IBM a indiqué son intention de se concentrer sur le marché porteur du cloud et de l'intelligence artificielle. « IBM se concentre sur l'opportunité du cloud hybride de 1 billion de dollars (NDLR 1000 milliards de dollars) », a déclaré Arvind Krishna, PDG d'IBM. « Les besoins d'achat des clients pour les services d'application et d'infrastructure divergent, tandis que l'adoption de notre plateforme de cloud hybride s'accélère. Le moment est venu de créer deux entreprises leaders du marché, axées sur ce qu'elles font de mieux. IBM se concentrera sur sa plateforme de cloud hybride ouverte et ses capacités d'intelligence artificielle. NewCo aura une plus grande agilité pour concevoir, gérer et moderniser l'infrastructure des organisations les plus importantes du monde. Les deux sociétés seront sur une trajectoire de croissance améliorée avec une plus grande capacité à s'associer et à saisir de nouvelles opportunités - créant de la valeur pour les clients et les actionnaires ».« Nous avons positionné IBM pour la nouvelle ère du cloud hybride », a déclaré Ginni Rometty, président exécutif d'IBM. « Notre transformation pluriannuelle a posé les bases de la plateforme de cloud hybride ouverte, que nous avons ensuite accélérée avec l'acquisition de Red Hat. Parallèlement, notre activité de services d'infrastructure gérés s'est imposée comme le leader du secteur, avec une expertise inégalée dans les et travaux d'infrastructure critiques. En tant que deux sociétés indépendantes, IBM et NewCo capitaliseront sur leurs atouts respectifs. IBM accélérera la transformation numérique de ses clients, et NewCo accélérera les efforts de modernisation de l'infrastructure de ses clients. Cet objectif se traduira par une plus grande valeur, une augmentation innovation et exécution plus rapide pour nos clients ».La structure a pris la décision de séparer son unité Managed Infrastructure Services de sa division Global Technology Services en une nouvelle société publique désignée pour l’instant sous le nom « NewCo ». Le groupe américain explique sa décision par l’accélération de sa stratégie de cloud hybride, s’appuyant en particulier sur la technologie acquise avec la plateforme Red Hat OpenShift, pour accompagner la transformation numérique de ses clients. Selon IBM, la nouvelle société (qui aura un nom ultérieurement) deviendra immédiatement le premier fournisseur mondial de services d'infrastructure gérée : « elle va apporter son support à plus de 4600 clients dans 115 pays, dont plus de 75 % du Fortune 100, avec un carnet de commandes de 60 milliards de dollars tout en disposant de « plus du double de la taille de son concurrent le plus proche ».Les dépenses en services d'infrastructure cloud ont augmenté de 32 % pour atteindre 39,9 milliards de dollars américains au dernier trimestre de 2020, à la suite d'un investissement accru des clients auprès des principaux fournisseurs de services cloud et du canal technologique. Selon les données de Canalys, les dépenses totales ont dépassé de plus de 3 milliards de dollars US celles effectuées au trimestre précédent et de près de 10 milliards de dollars US celles effectuées durant le quatrième trimestre de 2019. Il s'agit là encore de la plus importante expansion trimestrielle en termes de dollars, car la poursuite des restrictions en matière de pandémie a entraîné une demande intense de cloud pour prendre en charge le travail et l'apprentissage à distance, le commerce électronique, le streaming de contenu, les jeux en ligne et la collaboration. Dans le même temps, une reprise progressive de la confiance économique a stimulé les investissements dans le cloud par les organisations de tous les segments de l'industrie pour stimuler la transformation numérique. Les fournisseurs de cloud étendent leurs investissements dans les partenariats de canaux pour maintenir des taux de demande élevés et soutenir les clients, ce qui sera essentiel pour la mise en œuvre de projets en 2021 et au-delà.Pour l'année 2020, les dépenses totales en services d'infrastructure cloud ont augmenté de 33 % pour atteindre 142 milliards de dollars, contre 107 milliards de dollars en 2019. La demande a été plus élevée que prévu, malgré un ralentissement initial des grands projets de consultation.Amazon Web Services (AWS) était à nouveau le premier fournisseur de services cloud au quatrième trimestre 2020, représentant 31 % des dépenses totales. Après un troisième trimestre mitigé en termes de performance client, AWS a connu une résurgence de l'investissement client. Cela a alimenté une croissance de 28 % d'une année sur l'autre pour AWS dans le cloud au quatrième trimestre 2020. AWS investit dans son écosystème mondial de partenaires pour maintenir son élan, notamment une meilleure prise en charge des éditeurs de logiciels indépendants, le lancement de nouvelles compétences de partenaires verticaux, une nouvelle expansion de la distribution pour stimuler l'adoption des PME , et de nouveaux partenariats alors qu'il étend sa stratégie de cloud hybride.Le taux de croissance d'Azure de Microsoft s'est à nouveau accéléré, en hausse de 50 % pour porter sa part de marché sur le marché mondial des services cloud à 20 %. Microsoft s'est concentré sur la stimulation de la consommation d'Azure sur tous les segments de clientèle grâce à des programmes de vente de rentes et à des investissements dans la réussite des clients, ainsi qu'à des incitations ciblées pour son canal de partenaires mondial. Il a également bénéficié d'une forte demande continue pour Teams, Windows Virtual Desktop et d'autres services Microsoft exécutés sur Azure à mesure que les verrouillages se resserraient.Google Cloud était le troisième fournisseur de services cloud au quatrième trimestre 2020, avec une part de 7 %. Il a enregistré une croissance de 58 % au quatrième trimestre 2020, car il met en avant sa stratégie de « cloud ouvert » mettant l'accent sur la souveraineté, la durabilité et la gestion multi-cloud, et reste concentré sur ses six secteurs verticaux cibles. Il a aligné sa force de vente et son canal sur ces industries tout en créant un réseau de partenaires avec une expertise spécifique à l'industrie et des spécialisations approfondies dans ses solutions prioritaires, telles que l'apprentissage automatique, l'analyse et la gestion des données.Alibaba Cloud a augmenté de 54 % au quatrième trimestre 2020 pour représenter 6 % du marché total. Il est resté le premier fournisseur de services cloud dans la région Asie-Pacifique, y compris la Chine. Il a mis à jour sa stratégie de cloud hybride au cours du trimestre, avec le lancement de son programme de partenariat pour le cloud hybride et des appliances sur site ciblant les petites et moyennes entreprises. Le programme permettra aux partenaires de planifier, concevoir et revendre les services Alibaba Cloud avec des licences libres et des cœurs de processeur illimités.Source : Canalys, Synergy Research Group