Le service cloud Systancia Workroom est désormais disponible sur la Marketplace d'Ingram Micro, distributeur informatique mondial

Commercialisation d’un service cloud dont le cycle de vente et la mise en œuvre est rapide ;



Différentiation, avec une offre de ZTNA nativement conçue pour le télétravail sécurisé et les services managés ;



Mise à disposition d’une solution souveraine qui est hébergée en France chez OVHCloud et basée sur le produit Systancia Gate, anciennement IPdiva Secure, certifié par l’ANSSI ;



Diversification, avec une offre qui permet, au-delà du télétravail, de couvrir tous les usages de sécurité de l'accès externe et donc de générer des revenus supplémentaires pour les revendeurs.



Traçabilité des accès à des fins de conformité réglementaire ;



Migration vers le cloud, en créant une fenêtre unique d'accès à l'ensemble des applications où qu’elles soient localisées (une seule fenêtre d’accès vers plusieurs datacenters et plusieurs clouds d'une même entreprise par exemple) ;



Confidentialité du flux de données de bout en bout avec une clé d’accès qui est seule propriété de l’entreprise (même l'hébergeur ne peut pas contrôler ce qui est partagé) ;



Élasticité du cloud, qui permet d’augmenter les ressources en fonction de son type d’usage et de ses besoins.



Systancia Workroom est disponible dès à présent sur la Marketplace d’Ingram Micro et peut être distribuée par l’ensemble du réseau de revendeurs d’Ingram Micro. Ces derniers vont ainsi bénéficier de leviers de croissance supplémentaires grâce à la :L’acte un du partenariat entre Systancia et Ingram Micro démarre avec la distribution de la solution Systancia Workroom en France. D'autres pays devraient suivre prochainement.Avec ce contrat de distribution, Systancia peut désormais s’appuyer sur l’expertise d’Ingram Micro en matière d’animation de son large réseau de revendeurs pour accélérer son développement en France et à l’international.Avec son modèle de distribution basé sur un réseau de revendeurs, Ingram Micro permet à Systancia d’accélérer sa croissance sur le marché de la vente de services cloud, un résultat qui prendrait davantage de temps en adoptant uniquement un modèle de vente directe.Avec Ingram Micro, si l’utilisation des services cloud se fait en direct avec l’éditeur, leur distribution et leur revente peuvent passer par un réseau de revendeurs intéressés à l’acquisition de nouveaux clients et à leur fidélisation., explique Frank Charvet, Directeur Cloud d’Ingram Micro France.Cette solution dédiée à la sécurisation des situations de télétravail garantit un accès aux applications de l’entreprise aussi bien aux collaborateurs qu’aux prestataires de l’organisation, depuis des postes de travail professionnels ou personnels, et résout les problèmes de sécurité et d’accès que posent les VPN traditionnels.Elle assure la :, rappelle Christophe Corne, Président du Directoire de Systancia.Ingram propose un large éventail de produits technologiques et de services logistiques dans le monde. Elle possède une grande expertise des solutions technologiques, mobilité, cloud et logistiques qui permettent à ses partenaires commerciaux de travailler efficacement.Systancia est une entreprise européenne spécialisée dans l'édition de produits certifiés virtualisation d’applications, d’intelligence artificielle et de cybersécurité.Source : Systancia Que pensez-vous du partenariat Systancia-Ingram Micro ?