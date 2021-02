Dans le cadre de ce partenariat stratégique, les clients de Tencent, répartis dans 27 régions du monde, peuvent créer, déployer et faire évoluer en toute sécurité des applications performantes sur la base de données de MongoDB.MongoDB est une base de données documentaire et regroupe une large communauté de développeurs. Plus de 130 millions de téléchargements de son logiciel ont été effectués. Pour la quatrième année consécutive, MongoDB a été nommée la base de données la plus recherchée des développeurs par Stack Overflow.Désormais disponible, la solution TencentDB pour MongoDB-as-a-Service assure une automatisation et des pratiques vérifiées qui garantissent la disponibilité, l’évolutivité et la conformité aux normes exigeantes de sécurité et de confidentialité des données. Cette solution entièrement certifiée offre aux développeurs et leur organisation un moyen beaucoup plus simple de travailler et d’innover avec les données, n’importe où dans le monde., a déclaré Dowson Tong, Président du groupe Cloud and Smart Industries chez Tencent.Tencent Cloud sera bientôt disponible pour les utilisateurs de MongoDB 4.2, dans lequel seront intégrées des garanties ACID et des pipelines de traitement de données sophistiqués à toute échelle, le tout sécurisé avec des contrôles de cryptage parmi les plus avancés du secteur. Les clients de Tencent Cloud pourront aussi profiter des fonctions de sécurité de pointe de MongoDB, telles que le client-side field level encryption.Les premiers utilisateurs de TencentDB pour MongoDB-as-a-Service ont déjà lancé le déploiement et l’expansion d’applications stratégiques, dont notamment un des leaders dans l’industrie du gaming. Cette entreprise commercialise certains de ses jeux internationaux les plus populaires auprès de millions d’utilisateurs sur le service. De plus, une plateforme de e-commerce chinoise également connue a aussi migré sa base de données auto-hébergée vers TencentDB pour MongoDB-as-a-Service et a constaté des améliorations significatives de l’expérience client et de sa capacité à s’adapter aux heures d’affluence.a déclaré Dev Ittycheria, Président et PDG de MongoDB.Source : MongoDB Que pensez-vous de ce partenariat ?