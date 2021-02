Du DevOps au DevSecOps : mieux gérer les risques

Réussir le passage DevOps à l’échelle

L’approche Cloud-native : agilité, rapidité, flexibilité

Migrer vers le cloud en mode DevOps

L’automatisation, clef de voûte de la transformation DevOps/DevSecOps ?

DataOps : la méthodologie DevOps adaptée aux projets Data ?

Le DevOps est un mouvement en ingénierie informatique et une pratique technique visant à l'unification du développement logiciel (Dev) et de l'administration des infrastructures informatiques (Ops), notamment l'administration système.L’approche DevOps se démocratise de plus en plus au sein des organisations, des start-ups aux grandes entreprises, en passant par les entreprises de taille intermédiaire et les institutions publiques. Si pour certaines d'entre elles, la démarche est plus naturelle, pour les autres, une transformation en profondeur doit s’opérer. Avant tout culturel, ce changement de paradigme repose également sur une réorganisation et l’adoption de nouveaux outils et processus. Avec pour objectifs d'améliorer continuellement les logiciels et applications, réduire les délais, répondre rapidement aux besoins des métiers et offrir la meilleure expérience possible aux utilisateurs finaux.Si vous êtes intéressés par le DevOps, que vous soyez experts ou novices, Cloud Expo Europe vous invite à participer gratuitement à son sommet virtuel DevOps les 17 et 18 mars prochains. Précisons que Cloud Expo Europe constitue le plus grand rassemblement annuel d’experts du Cloud en France, avec des conférences et séminaires organisés par les principaux acteurs du Cloud. Avec la situation sanitaire actuelle, le virtuel s'impose même si des rassemblements sont prévus à la fin de l'année.Ce seront deux journées de conférences, témoignages, tables rondes, retours d'expériences et avis d’experts au cours desquelles vous pourrez prendre part aux échanges sur les enjeux et bénéfices liés à la philosophie DevOps, DevSecOps, DataOps…Les thèmes suivants seront abordés lors des deux jours :L'événement est 100% virtuel et accessible sur une plateforme ergonomique et intuitive. La participation est gratuite, mais l'inscription est requise pour réserver sa place.