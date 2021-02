Amélioration des fonctions de collaboration dans Nextcloud Hub 21

Levée de main durant un appel

Indicateurs d'état des messages : ceux-ci montrent une petite coche lorsqu'un message de chat est envoyé, et une seconde coche lorsque tous les participants au chat l'ont vu. Si vous n'aimez pas que les gens soient vus, il vous suffit d'ajuster vos paramètres pour plus de confidentialité.

Visibilité de la conversation : vous pouvez rendre toutes les conversations visibles pour tout le monde dans votre instance Nextcloud et même pour les utilisateurs invités. Si les paramètres de chaque conversation le permettent, ils pourront s'y joindre là où ils en ont besoin, sans demander à quelqu'un d'autre de les ajouter.

Levée de main : lors d'un appel vidéo, vous pouvez désormais virtuellement lever la main pour attirer l'attention, par exemple pour poser une question.

Push to talk : grâce à cette nouvelle fonction, vous ne pourrez plus désactiver le son pour parler lors d'un appel. Appuyez longuement sur la barre d'espacement pour parler pendant que vous êtes en mode silencieux, et relâchez-la lorsque vous avez fini de parler. Ou si vous êtes le modérateur de l'appel, cette fonction fonctionne également dans l'autre sens. Appuyez longuement sur la barre d'espace pour couper le son lorsque vous n'êtes pas en mode silencieux.

Description de la conversation de groupe : vous pouvez maintenant ajouter une description aux conversations de groupe. Partagez des informations communes sur le sujet, lorsque vous avez des appels réguliers ou des règles qui pourraient s'appliquer.

Amélioration de l'expérience d'appel grâce à une barre vidéo repliable, au partage en plein écran et à la réduction de l'utilisation du CPU.

Amélioration de l'affichage des conversations avec des aperçus d'images plus grands, la prise en charge des GIF animés et des paramètres plus faciles d'accès.

C’est lors d’une conférence en ligne qu’a été annoncée la nouvelle version majeure de Nextcloud Hub, quatre mois après l’édition 20. L'équipe Nextcloud a déclaré que la dernière version offre des performances jusqu'à 10 fois supérieures. Nextcloud Hub 21 vient avec diverses améliorations dans les performances de traitement des fichiers avec un back-end à haute performance basé sur Rust, qui réduit de 90 % la charge du serveur pour les clients bureau. Cette version vient également avec de nouvelles fonctionnalités de collaboration importantes dans les domaines du texte, de la parole, du groupware et des fichiers.Nextcloud est un logiciel libre de site d'hébergement de fichiers et une plateforme de collaboration. L’équipe Nextcloud a travaillé pour rendre la version 21 beaucoup plus rapide, selon un article de blog publié lundi. Il s'agit d'une amélioration massive des performances. Le Nextcloud a plus que son nouveau back-end qui pousse sa vitesse à la hausse. Il s'accompagne d'un large éventail d'optimisations des performances visant à accroître la réactivité et la capacité des grandes installations Nextcloud.Nextcloud 21 ne prend plus en charge PHP 7.2, par exemple. Sa compatibilité avec PHP 8 et les améliorations apportées au chargement des applications et aux interrogations des bases de données avec des améliorations spécifiques dans la manière dont il gère le texte, le stockage des objets et la gestion des groupes LDAP sont autant d'éléments qui permettent d'accroître les performances. Nextcloud Text, largement utilisé pour la prise de notes et la rédaction, crée une charge sur le serveur en vérifiant constamment les changements. L’équipe Nextcloud dit avoir réduit cette charge de 25 % et introduit un "mode d'attente" dans lequel un document non utilisé pendant 30 minutes cesse d'interroger le serveur.Le résultat final est une interface utilisateur de bureau qui est deux fois plus réactive que les versions précédentes. De nouvelles fonctions de prévisualisation des clients permettront également de rendre les clients mobiles plus réactifs et la recherche unifiée a été optimisée pour diverses applications. Si l'on additionne toutes ces améliorations (performances de la base de données, traitement des fichiers, accélération des applications spécifiques et haute vitesse du back-end), Nextcloud affirme que la capacité des grands serveurs Nextcloud a été multipliée par 10.« A l'échelle de millions d'utilisateurs, les millisecondes commencent à s'accumuler. Après avoir analysé le comportement des applications et des serveurs de mise en cache, du stockage et des bases de données, notre équipe a pu réduire considérablement l'impact des opérations courantes. Le back-end haute performance offre une toute nouvelle façon de réduire la charge du serveur tout en apportant un nouveau niveau de réactivité aux utilisateurs », a expliqué Roeland Douma, responsable de l'ingénierie et du support des serveurs Nextcloud.En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement de performance. Le nouveau Nextcloud chargera également beaucoup moins ses serveurs. Frank Karlitschek, PDG et fondateur de Nextcloud, a déclaré : « Avec la crise de covid qui continue de forcer les employés à travailler à domicile, les administrateurs des serveurs Nextcloud doivent continuer à augmenter la capacité. Nextcloud 21 réduira la charge sur les serveurs, permettant ainsi à plus d'employés de travailler sans avoir besoin de matériel supplémentaire ».L'année dernière, tout a tourné autour de la collaboration en ligne. De nombreuses personnes travaillaient à domicile et le travail était effectué plus à distance qu’au bureau ! Selon l’équipe Nextcloud, le deuxième objectif pour cette version était d'améliorer encore les fonctionnalités de collaboration et d'en introduire de nouvelles. Pour cela, Nextcloud 21 s'accompagne également d'améliorations de ses fonctionnalités SaaS.Pour améliorer la coordination des équipes, Nextcloud Hub 21 introduit une application de. Celle-ci permet aux utilisateurs de dessiner des lignes et des formes, prendre des notes et rédiger un texte, télécharger des images, présenter des travaux aux autres participants à un appel, faire un zoom avant et arrière lors d'une présentation, et bien d’autres choses.Cette dernière version introduit également desdans le texte. Il est ainsi plus facile de suivre l'activité pendant une session d'édition collaborative. Une couleur différente est attribuée à chaque auteur et à celui qui écrit, ce qui est visible par tous jusqu'à la fermeture du document.L'ajout depeut accélérer la création de documents fréquemment nécessaires. Des modèles sont disponibles pour les notes de réunion, les factures et les diapositives, mais vous pouvez bien sûr ajouter les vôtres. Les modèles fonctionnent avec des documents texte, des documents de bureau, des feuilles de calcul et des présentations.est un outil de collaboration central dans le Nextcloud, permettant aux utilisateurs de discuter et de passer des appels vidéo. Dans Nextcloud Hub 21, Nextcloud Talk propose des indicateurs d'état des messages, une fonction de levée de main, une description des conversations de groupe, le partage en plein écran, une réduction de l'utilisation du processeur, etc. avec des paramètres plus faciles d'accès. Voici ci-dessous les fonctionnalités introduites :Enfin,introduit le support du glisser-déposer, des dossiers spéciaux configurables, une vue améliorée des fils de discussion, une gestion actualisée des pièces jointes, et bien plus encore. Les administrateurs peuvent désormais configurer les limites de pièces jointes dans Mail. Vous pouvez également utiliser cette fonctionnalité pour renforcer l'utilisation des liens de partage du Nextcloud. L'application Contacts introduit la possibilité de récupérer automatiquement des avatars sur les réseaux de médias sociaux.Cette dernière version de Nextcloud est disponible pour un téléchargement immédiat. Les utilisateurs existants recevront une notification de mise à jour dans les semaines à venir. Selon l’équipe, il n'y a pas que les utilisateurs qui téléchargent la version gratuite et open source. Nextcloud a connu une croissance de 50 % de sa clientèle commerciale et a presque doublé le nombre total de réservations.Source : Nextcloud Que pensez-vous de la dernière version de Nextcloud ?Quelles sont les fonctionnalités qui retiennent votre attention ?