Le conseil d'administration d'OVHcloud, le plus grand groupe français spécialisé dans les services de cloud computing, aurait pris la décision de préparer la société en vue d'une éventuelle introduction en bourse. Cela devrait permettre à OVHcloud, l'actuel principal concurrent d'AWS et de Microsoft Azure en Europe, de disposer de plus de capitaux pour accélérer les investissements, accroître sa visibilité, ainsi que son expansion. À l'issue de l'introduction en bourse (IPO - Initial public offering), le PDG du groupe, Octave Klaba, et sa famille devraient demeurer actionnaires majoritaires.OVHcloud est l'une des pépites issues de l'écosystème French Tech, l'initiative du gouvernement français pour soutenir le développement de géants technologiques locaux. Il a connu une croissance rapide, au point de s'imposer comme l'un des principaux concurrents des géants américains (Amazon avec AWS et Microsoft avec Azure notamment) sur la fourniture de services de cloud computing en Europe. Lors d'une de ses dernières levées de fonds en 2016 (de 250 millions d'euros, KKR et TowerBrook Capital ayant pris une participation minoritaire à cette occasion), la pépite a été évaluée à 1,2 milliard d'euros.En septembre dernier, il a été rapporté que le groupe français prévoyait de s'introduire en bourse en 2021, en nommant Rothschild & Co comme conseiller. Lundi, l'information est à nouveau revenue dans l'actualité, un porte-parole de l'entreprise ayant annoncé que l'entreprise a entamé les préparatifs pour une IPO. Ce dernier a cependant manqué de donner un calendrier précis sur son déroulement. Toutefois, il a précisé que, si l'opération venait à se concrétiser, Octave Klaba, fondateur et PDG du groupe, continuera à être l'actionnaire majoritaire.La famille Klaba contrôle actuellement 80 % des actions d'OVHcloud. Les sociétés d'investissement américaines KKR et TowerBrook Capital Partners contrôlent les 20 % restants, après leur investissement combiné de 250 millions d'euros en 2016. Basée à Roubaix, près de la Belgique, OVHcloud emploie 2 450 personnes et possède 32 centres de données dans le monde entier. Il a généré un chiffre d'affaires de 600 millions d'euros (712 millions de dollars) en 2019. Klaba a engagé Michel Paulin, ancien cadre supérieur du deuxième opérateur de télécommunications français SFR, comme directeur général en 2018.« Octave et le conseil d'administration ont pris la décision de nous préparer à une éventuelle introduction en bourse », a-t-il déclaré. « Cette opération, si elle devait se concrétiser, nous permettrait d'accélérer les investissements et d'accroître sa visibilité, son attractivité. Quel que soit le résultat de l'opération, Octave Klaba, ainsi que sa famille resteront actionnaires majoritaires », a ajouté le porte-parole. Dans un tweet lundi, Klaba n'a ni confirmé ni infirmé la nouvelle, mais a déclaré qu'il avait pris une décision sur le sujet. Son message était en réponse à un tweet 6 février annonçant une prochaine introduction en bourse d'OVHcloud.« Pour être complètement transparent, là, on peut dire que, oui, j'ai pris une décision », a réagi ce lundi Klaba sur son compte Twitter. Début février, le patron d'OVHcloud avait qualifié de "bêtises " les informations de Benjamin Louis, PDG de Sparkling, une entreprise spécialisée dans le secteur d'activité des arts du spectacle, qui avait assuré que le groupe lancerait son introduction au premier trimestre 2021. « Pour financer, en partie, son plan stratégique 2021-2025, OVHcloud pense à une augmentation de capital, sous une forme qui n'est pas encore décidée non plus », a précisé le patron d'OVHcloud dans un autre tweet.Notons que, actuellement, OVHcloud est engagé dans une opération de rachat de Blade, la startup derrière le PC virtuel Shadow, à travers son fonds d'investissement Jezby Ventures. « À travers Jezby Ventures, je ferai une offre de reprise de Shadow France dans l’objectif de développer une alternative européenne à Office365/G-Suite. Espérons que cette offre sera retenue par le juge », a-t-il déclaré vendredi sur son compte Twitter. Par ailleurs, OVHcloud a récemment scellé des partenariats avec le leader européen des télécoms Deutsche Telekom et les sociétés de services informatiques françaises Atos et Capgemini.Que pensez-vous de l'introduction en bourse d'OVHcloud ?