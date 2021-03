Docker lève 23 millions de dollars lors d'un financement de série B





Docker annonce que l'entreprise connait une croissance depuis 2019

Créé en 2008, Docker Inc. est une entreprise de conteneurs basée à Palo Alto, en Californie. Docker est surtout connu pour avoir inventé la technologie des conteneurs de logiciels modernes. Pour rappel, les conteneurs permettent aux développeurs de déployer du code dans des paquets portables qui peuvent s'exécuter sur plusieurs types d'infrastructures différentes et offrir un haut degré d'efficacité matérielle. Sept ans après le lancement de la première itération de la technologie par Docker, celle-ci constitue la base d'innombrables applications d'entreprise dans le monde entier.Docker a fait évoluer son marché au fil du temps. Au départ, il proposait deux séries de produits : l'une visant à faciliter la création d'applications conteneurisées par les développeurs et l'autre destinée à aider les entreprises à gérer ces applications. Docker a été racheté fin 2019 par Mirantis Inc., une société de logiciels et de services de cloud computing open source B2B basée à Campbell, en Californie. Par la suite, il s'est entièrement recentré sur la fourniture d'outils pour développeurs, levant 35 millions de dollars à l'époque pour soutenir sa stratégie actualisée.L'on estime que l'entreprise a connu une année 2019 tumultueuse, marquée par deux changements de PDG, la vente de la division entreprise et la recherche d'une nouvelle stratégie. En outre, la pandémie a fait de 2020 une période éprouvante pour tout le monde. Toutefois, Docker a annoncé mardi avoir levé 23 millions de dollars en série B. Tribe Capital a mené le tour de table avec la participation des investisseurs existants Benchmark et Insight Partners. Le PDG de Docker, Scott Johnston, a également annoncé que la stratégie de l'entreprise a commencé à prendre forme.Docker a maintenant levé un total de 58 millions de dollars. Johnston a déclaré dans un billet de blogue que le nouvel investissement permettra à l'entreprise d'améliorer ses produits pour développeurs avec des capacités supplémentaires censées rationaliser les projets d'application. « Les résultats sont, selon nous, éloquents. Non seulement la stratégie était solide, mais l'exécution de cette stratégie l'était également », a déclaré Johnston. Il a ajouté qu'environ 1,7 million de nouveaux développeurs ont commencé à utiliser la version communautaire de Docker en 2020.Cela fait un total de plus de 7,3 millions d'utilisateurs enregistrés sur l'édition communautaire. Notons que Docker propose désormais deux produits, tous les deux sous un modèle de tarification freemium : Docker Desktop et Docker Hub. Le premier est une application de bureau qui facilite divers aspects de la création d'applications conteneurisées, depuis le test du code jusqu'à son téléchargement dans l'environnement de production d'une entreprise. Docker Hub est une sorte de magasin d'applications où les développeurs peuvent télécharger des composants d'applications prêts à l'emploi intégrés dans des conteneurs.Comme c'est le cas pour tout projet open source, le but principal est de populariser le projet communautaire et de transformer un pourcentage de ces utilisateurs en clients payants, mais le problème de Docker avant 2019 avait été de trouver des moyens de le faire. Les deux produits de l'entreprise sont disponibles gratuitement, mais elle gagne désormais de l'argent en fournissant des éditions commerciales qui offrent des fonctionnalités supplémentaires non incluses dans les versions principales. L'édition commerciale de Docker Desktop détecte des vulnérabilités de sécurité dans le code des développeurs.Le niveau payant de Docker Hub quant à lui permet aux équipes logicielles de créer des référentiels privés où elles peuvent stocker leurs composants d'application. La société affirme que ses versions de produits gratuites et payantes ont connu une forte croissance au cours de l'année dernière menant au financement de 23 millions de dollars. Bien qu'il n'ait pas partagé de chiffres spécifiques, Johnston a indiqué que les revenus annuels récurrents (ARR) ont augmenté de 170 % en 2020. Cela suggère que Docker commence à convertir davantage d'utilisateurs de la version communautaire en clients payants.« Oui, il y a une multitude de technologies open source en amont, et il y a des utilisateurs qui veulent marteler leurs propres solutions. Cependant, nous voyons aussi des équipes de huit à dix personnes qui veulent se concentrer sur la création d'applications, et qui sont donc prêtes à payer pour un service », a déclaré Johnston. Le modèle open source de Docker aurait tendance à attirer l'attention des investisseurs. Arjun Sethi, de Tribe, a expliqué que sa société était en fait un client de Docker avant d'investir dans l'entreprise et qu'elle y voit un potentiel de croissance beaucoup plus important.« Tribe se concentre sur l'identification des entreprises N-of-1, c'est-à-dire des sociétés technologiques privées du premier décile qui présentent des points d'inflexion dans leur croissance et qui ont le potentiel d'atteindre des résultats exceptionnels grâce à du capital-risque à long terme. Docker s'inscrit parfaitement dans cette thèse d'investissement [ ... ] », a déclaré Sethi. Pour l'avenir, Johnoston indique que le plan est d'ajouter de nouvelles fonctionnalités qui permettront aux développeurs de suivre l'avancement du projet et de partager plus facilement les fichiers de code avec leurs collègues.De même, dans l'intérêt de booster la productivité de ses utilisateurs, Docker entend faciliter l'intégration de ses produits avec d'autres outils de développement que les équipes logicielles utilisent dans le cadre de leurs projets. Enfin, la société veut investir dans l'expansion de Docker Hub. Docker s'efforcera d'élargir la sélection de composants d'application disponibles pour le téléchargement dans le service, ainsi que de créer « des outils supplémentaires pour aider les équipes de développement à accroître la confiance, la sécurité et la visibilité de la chaîne logistique logicielle ».Par ailleurs, Johnston a déclaré qu'en regardant l'avenir après la pandémie, il a beaucoup appris depuis que son équipe a quitté le bureau l'année dernière. Après avoir interrogé les employés, il a été surpris d'apprendre que la plupart d'entre eux étaient plus heureux de travailler à la maison, d'avoir plus de temps à consacrer à leur famille et de ne plus avoir à faire la navette. Par conséquent, il envisage de commencer par le virtuel, même lorsque la réouverture des bureaux sera possible en toute sécurité. Cela dit, il prévoit de proposer un moyen de réunir les équipes pour des rencontres en personne et une réunion d'entreprise complète une fois par an.« Nous serons d'abord virtuels, mais ensuite, grâce aux économies réalisées sur l'immobilier que nous ne payons plus, nous allons rassembler les gens et nous assurer que nous avons ce lien social », a-t-il déclaré.Source : Docker Inc. Quel est votre avis sur le sujet ?