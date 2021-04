Un homme cible un centre de données d'Amazon (AWS) en Virginie









Le FBI affirme que Pendley avait des plans détaillés pour l'attaque





« Seth Aaron Pendley, 28 ans, a été arrêté jeudi après avoir prétendument tenté d'obtenir un engin explosif auprès d'un employé du FBI sous couverture à Fort Worth. Il a été inculpé par le biais d'une plainte pénale et a comparu pour la première fois devant le juge d'instance Jeffrey Cureton vendredi matin », indique un communiqué de presse publié par le DoJ. Selon le DoJ et le FBI, Pendley aurait planifié un attentat à la bombe contre le centre de données d'AWS situé sur Smith Switch Road à Ashburn, en Virginie. En effet, tout aurait commencé début janvier lorsque Pendley a dévoilé son plan surL'homme a attiré l'attention des forces de l'ordre à partir de cet instant. Selon les autorités américaines, Dionysus a déclaré qu'il prévoyait de mener une petite expérience, qui, d'après lui, susciterait beaucoup de chaleur et pourrait être dangereuse. « Il prévoyait de provoquer la mort et des perturbations », ont-elles déclaré. Fin janvier, Pendley aurait commencé à discuter de son entreprise via Signal avec une source confidentielle. Cette dernière aurait ensuite rapporté au FBI que Pendley prévoyait d'utiliser des explosifs en plastique C-4 pour attaquer les centres de données d'une "importante société de technologie".« Fin janvier, Seth Aaron Pendley a commencé à utiliser Signal, une application de messagerie chiffrée, pour communiquer avec une source confidentielle. La source a dit au FBI que Pendley a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser des explosifs en plastique C-4 pour attaquer les centres de données d'importantes sociétés technologiques dans le but de détruire environ 70 % de l'Internet », peut-on lire dans le communiqué du DoJ. Par la suite, en mars, la source confidentielle aurait présenté Pendley à un agent du FBI sous couverture se faisant passer pour un fournisseur d'explosifs.Le FBI note qu'avant cela, en février, Pendley aurait partagé avec la source confidentielle un plan fait à la main du centre de données d'Amazon en Virginie, révélant l'attaque à la bombe. Il aurait choisi ce centre de données parce qu'il pensait que les serveurs Web qu'il héberge fournissent des services au FBI, à la CIA et à d'autres agences fédérales. Les données de l'enquête indiquent qu'il avait l'intention de tuer "l'oligarchie" actuellement au pouvoir aux États-Unis. Le 8 avril, Pendley a rencontré l'employé du FBI sous couverture pour obtenir les engins explosifs, qui étaient des dispositifs inertes.L'agent a montré à Pendley comment armer et faire exploser les engins, mais lorsque le prévenu les a chargés dans sa voiture, il a été arrêté par des agents du FBI qui surveillaient la livraison des engins inertes. Si l'homme est reconnu coupable, il risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale. « Nous sommes redevables au citoyen concerné qui s'est manifesté pour signaler les propos alarmants tenus en ligne par le prévenu. En signalant ses publications au FBI, cet individu a peut-être sauvé la vie d'un certain nombre de travailleurs du secteur technologique », a déclaré le procureur américain par intérim, Prerak Shah.« Nous sommes également très fiers de nos partenaires du FBI, qui ont fait en sorte que le prévenu soit appréhendé avec un engin explosif inerte avant qu'il ne puisse causer de réels dommages. Le ministère de la Justice est déterminé à appréhender les extrémistes nationaux qui ont l'intention de commettre des actes de violence, quel que soit le sentiment politique qui les pousse à le faire », a-t-il ajouté. De son côté, Amazon a déclaré à la presse américaine qu'il était reconnaissant envers le FBI pour avoir empêché Pendley d'agir. « Nous tenons à remercier le FBI pour son travail dans le cadre de cette enquête », a-t-il déclaré.« Nous prenons la sûreté et la sécurité de notre personnel et des données de nos clients incroyablement au sérieux, et nous examinons constamment les différents vecteurs pour toute menace potentielle. Nous continuerons à maintenir cette vigilance à l'égard de nos employés et de nos clients », a-t-il ajouté.Source : Communiqué du DoJ Quel est votre avis sur le sujet ?