Le directeur général Gil Shwed a déclaré que l'entreprise combinait ses technologies de protection des systèmes de stockage dans le cloud ainsi que des réseaux d'entreprise et domestiques en une seule suite appelée Infinity.Il reste encore beaucoup d'inconnues sur l'avenir du travail et sur le retour des voyages d'affaires aux niveaux pré-pandémiques, a déclaré M. Shwed, bien que Check Point s'attende à ce que 74% des entreprises autorisent une certaine forme de travail à domicile.Shwed a déclaré que les offres de Check Point en matière de cloud et de réseaux domestiques ont toutes deux connu une croissance à deux chiffres en pourcentage au premier trimestre, et que cela devrait se poursuivre jusqu'en 2021.La société basée en Israël a déclaré avoir gagné 1,54 $ par action diluée, hors éléments exceptionnels, au cours du trimestre, contre 1,42 $ un an plus tôt. Le chiffre d'affaires a augmenté de 4 % pour atteindre 508 millions de dollars, et la société est en passe de dépasser les 2 milliards de dollars pour la deuxième année consécutive en 2021.Selon les données I/B/E/S de Refinitiv, il était prévu que la société gagne 1,50 dollar par action sur un chiffre d'affaires de 502 millions de dollars.Pour le deuxième trimestre, elle prévoit des recettes de 510 à 535 millions de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,50 à 1,60 dollar. Les analystes prévoient un BPA de 1,55 $ pour des revenus de 521,8 millions de dollars.Check Point a maintenu ses estimations pour l'ensemble de l'année : un chiffre d'affaires de 2,08 à 2,18 milliards de dollars et un BPA ajusté de 6,45 à 6,85 dollars - contre des résultats de 2,07 milliards et 6,78 dollars respectivement en 2020.Ses actions cotées au Nasdaq ont ouvert en hausse de 1,7% à 121,80 dollars, mais elles sont en baisse de près de 10% jusqu'à présent en 2021.Check Point a déclaré avoir racheté 2,7 millions d'actions au cours du trimestre pour une valeur de 325 millions de dollars.Source : Check Point SoftwareQu'en pensez-vous ?