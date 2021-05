Red Hat OpenShift Streams pour Apache Kafka , conçu pour faciliter la création, la découverte et la connexion aux flux de données en temps réel, quel que soit leur emplacement.



Red Hat, Inc, fournisseur mondial de solutions open source, a annoncé l'expansion de son portefeuille de technologies de cloud hybride ouvert avec de nouveaux services de cloud gérés. Red Hat OpenShift API Management, Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka et Red Hat OpenShift Data Science sont conçus pour offrir une expérience utilisateur rationalisée et entièrement gérée aux entreprises qui créent, déploient, gèrent et mettent à l'échelle des applications natives du cloud dans des environnements hybrides.Ces services sont étroitement intégrés à Red Hat OpenShift Dedicated et permettent d'atténuer les complexités opérationnelles des environnements informatiques modernes très complexes sans sacrifier la productivité des développeurs, en fournissant un éventail commun de capacités sur toute l'étendue du cloud hybride ouvert et sur plusieurs clouds.2020 a démontré à quel point les opérations de cloud hybride à l'échelle sont essentielles pour les DSI et les responsables informatiques, en particulier lorsqu'ils sont confrontés à une demande de services croissante tout en maintenant les engagements d'infrastructure existants. Pour faire face à cette nouvelle réalité, les clients et les partenaires veulent de la flexibilité dans la façon dont ils adoptent les technologies pour fournir n'importe quelle application, partout, sans frais généraux ou complexité supplémentaires. Ces services cloud fondamentaux transfèrent la responsabilité opérationnelle et l'assistance à Red Hat et permettent aux clients de créer des applications de nouvelle génération en mettant l'accent sur la distribution des données et l'accès à celles-ci par le biais d'API.Les nouveaux services comprennent :Basé sur le projet open source Apache Kafka, Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka permet aux équipes de développement d'intégrer plus facilement des données en streaming dans leurs applications. Lors de la conception d'applications de cloud hybride, les flux de données constituent l'épine dorsale de la capture, de la communication et du traitement des événements pour les architectures d'applications modernes et distribuées. Les données en temps réel sont un élément essentiel des applications de cloud hybride fonctionnelles, offrant des expériences numériques plus immédiates quel que soit l'endroit où un service est fourni. En tant que service Kafka entièrement géré et hébergé, Red Hat OpenShift Streams for Apache Kafka permet aux développeurs de se concentrer sur la création de meilleures applications plus rapidement, sans avoir à se soucier des exigences sous-jacentes de la collecte et du traitement des données.Red Hat OpenShift Streams pour Apache Kafka est disponible en tant que developer preview, la disponibilité générale étant prévue plus tard cette année.Red Hat OpenShift Data Science s'appuie sur le projet open source Open Data Hub et permet d'accélérer le développement, la formation et le test de modèles d'apprentissage automatique sans les exigences d'infrastructure associées. Red Hat OpenShift Data Science met en œuvre des outils de science des données courants comme base d'une plateforme AI-as-a-Service intégrée à des services cloud partenaires sélectionnés, y compris des solutions ISV de Red Hat Marketplace.Red Hat OpenShift Data Science est disponible en version bêta en tant que module complémentaire d'OpenShift Dedicated et de Red Hat OpenShift Service on AWS, la disponibilité générale étant prévue plus tard cette année.Red Hat OpenShift API Management offre une gestion complète du cycle de vie des interfaces de programmation d'applications (API) à Red Hat OpenShift Dedicated et Red Hat OpenShift Service on AWS. La combinaison des opérations gérées avec l'intégration native d'OpenShift permet aux entreprises de se concentrer sur l'innovation et le développement dans la création, la gestion et la mise à l'échelle d'applications basées sur les microservices et orientées API plutôt que sur l'infrastructure. Red Hat OpenShift API Management permet également aux clients de construire leur propre programme de gestion des API, avec les capacités de contrôler l'accès, de surveiller l'utilisation, de partager des API communes et de faire évoluer leur paysage applicatif global via un pipeline DevOps unique.Red Hat OpenShift API Management est disponible dès aujourd'hui en tant que module complémentaire de Red Hat OpenShift Dedicated, et sur Red Hat OpenShift Service sur AWS.Ces nouveaux services de cloud gérés s'appuient sur le portefeuille existant des offres Red Hat OpenShift de Red Hat, qui fournissent un Kubernetes autogéré et entièrement géré sur les principaux clouds publics. Les clients et partenaires de Red Hat peuvent ainsi élaborer une stratégie de cloud hybride ouverte basée sur la plateforme Kubernetes d'entreprise leader du secteur, indépendamment des actifs d'infrastructure sur site ou du personnel opérationnel. Red Hat OpenShift Dedicated, une plateforme de développement d'applications entièrement gérée par Red Hat et hébergée sur Amazon Web Services (AWS) ou Google Cloud, comprend la gestion et l'intégration de composants technologiques issus de la plateforme Linux d'entreprise leader dans le monde, Red Hat Enterprise Linux, et de services tels que la mise en réseau, la surveillance et plus encore, afin de réduire la complexité opérationnelle et de permettre aux développeurs de créer, déployer et exécuter des applications cloud-natives plus rapidement.En connectant OpenShift Dedicated au datacenter, les clients peuvent mettre en œuvre une stratégie de cloud hybride plus sûre et plus flexible avec des dépenses d'infrastructure et d'exploitation minimales. Soutenu par une équipe mondiale d'ingénierie de la fiabilité des sites (SRE), OpenShift Dedicated fournit une plateforme de développement d'applications avisées avec la possibilité d'intégrer et de gérer les services tout au long de la pile, permettant aux clients de se concentrer sur la différenciation et l'innovation plutôt que sur la gestion de leur plateforme d'applications.En plus d'OpenShift Dedicated, Red Hat OpenShift on IBM Cloud, Red Hat OpenShift Service on AWS et Microsoft Azure Red Hat OpenShift sont tous disponibles en tant que services OpenShift gérés et supportés conjointement, accessibles en tant qu'offres de console cloud natives à partir des fournisseurs de cloud respectifs. Ces services sont conçus pour réduire la charge opérationnelle et permettre aux clients de fournir rapidement des applications qui apportent plus de valeur à l'entreprise tout en prenant en charge la conformité réglementaire.En adoptant une approche gérée pour les applications clés, les données et les services de plateforme en nuage, des entreprises de premier plan comme Andreani, Audi, Japan Research Institute, Pelayo et VINCI Energies stimulent l'innovation, réduisent les frais d'exploitation et améliorent l'évolutivité de leurs environnements d'applications natives en nuage grâce aux services de nuage gérés de Red Hat.Cette annonce ouvre également la voie aux partenaires de Red Hat, aux éditeurs de logiciels indépendants (ISV) et aux intégrateurs de systèmes (SI) pour offrir de nouveaux services à valeur ajoutée à leurs clients. Les clients peuvent utiliser ces services en conjonction avec les offres des partenaires technologiques, notamment les solutions disponibles via Red Hat Marketplace qui sont testées, certifiées et prises en charge sur Red Hat OpenShift.Source : Red HatQue pensez-vous de ces nouveaux services de cloud entièrement gérés de Red Hat ?