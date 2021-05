Avec Blackfire, Platform.sh renforce son expertise et consolide sa position en Europe sur le marché du PaaS, tout en réaffirmant ses positions à l’international. La solution propose aux développeurs un ensemble unique de fonctionnalités pour la gestion de leurs applications web : automatisation DevOps, optimisation de la performance et monitoring des flottes d’applications web.Ce rapprochement démontre également la faculté des acteurs technologiques dynamiques et innovants français dans leur capacité à développer un leader mondial et faire rayonner la French tech. Présents dans toute l’Europe et en Amérique du Nord, les deux acteurs rassemblent leurs forces pour se positionner comme un leader français du marché mondial du développement logiciel. La structure sera désormais composée de 265 employés, d’un programme de partenaires de plus de 300 agences web et de milliers de clients à travers le monde.Aujourd’hui, les utilisateurs souhaitent une utilisation fluide et rapide des sites web et des applications. En effet, 53 % des utilisateurs abandonneront un site qui met plus de trois secondes à se charger. Pour atteindre leurs objectifs ecommerce, leurs KPIs de croissance de l'audience ou du référencement, les propriétaires de sites se doivent donc d’offrir des expériences rapides et constantes, et réagir aux changements du marché.Cependant, l'évolution permanente des technologies web accroît la complexité de création et de maintenance des applications pour les équipes. Grâce à Platform.sh, il est possible de supprimer la charge de la gestion de l'infrastructure tout en fonctionnant avec toutes les dernières technologies, et ainsi aider les équipes à mettre en place les meilleures pratiques d'assurance qualité automatisées. En s'associant à Blackfire, l'intégration étroite des technologies offre une visibilité sans précédent sur les indicateurs vitaux des applications et des infrastructures.Les équipes peuvent ainsi se concentrer sur ce qui compte dans l'immédiat et planifier une amélioration continue. À l'échelle, qu'il s'agisse d'une seule application ou de centaines, Platform.sh et Blackfire permettent aux équipes d'observer et de commander la performance de toutes leurs applications, de sorte que la qualité de l'expérience utilisateur puisse être maintenue et améliorée en permanence, même lorsque de nouvelles applications sont ajoutées à la flotte de sites ou que le trafic fluctue.Grâce à cette alliance, Blackfire apporte deux technologies clés fonctionnant de manière intégrée avec le workflow de Platform.sh. D’un côté, Blackfire Profiler, une solution qui permet aux développeurs d’identifier les goulots d’étranglement de performance dans leurs applications grâce à des mesures précises au cœur du code et des représentations graphiques intuitives. Cette dernière réduit le temps de résolution des problèmes et augmente la productivité des développeurs.De l’autre, Blackfire Monitoring, un outil qui mesure en permanence la performance des applications et alerte les développeurs et les équipes DevOps sur les problèmes qui peuvent survenir en production, et suggère des correctifs grâce à un moteur de recommandations. Il identifie les points à améliorer dans toutes les applications PHP et Python, y compris les frameworks courants comme Drupal, WordPress, Magento et Django.Les managers de flottes de sites web peuvent voir d'un seul coup d'œil l'état de tous leurs sites et applications en direct, identifier les bonnes pratiques à mettre en place et concentrer leurs efforts sur l'amélioration de l'expérience utilisateur.affirme Frédéric Plais, CEO et cofondateur de Platform.sh.se réjouit Fabien Potencier, CEO et fondateur de Blackfire.Platform.sh continuera à prendre en charge les clients de Blackfire Profiler et Blackfire Monitoring, quel que soit le lieu d'exécution de leurs sites web et de leurs applications. Blackfire sera également disponible sans installation ni configuration directement dans Platform.sh.Platform.sh est une plateforme cloud d'hébergement d'applications web. Sa solution de déploiement continu permet aux équipes en charge de sites eCommerce, sites média, applications innovantes et à fort trafic de concentrer leurs efforts sur le développement et l'amélioration de leurs applications sans à avoir à se soucier des problématiques d'infrastructure (scalabilité, déploiement continu, maintenance, sécurité, monitoring 24/24 ...). Platform.sh est disponible en Europe, aux États-Unis et en Asie, via des partenariats mondiaux avec AWS, Google, Azure, Orange et OVHcloud.Fondé à Paris en 2018 par Fabien Potencier et Grégory Pascal, Blackfire.io est le SaaS d’observabilité qui permet aux entreprises d'améliorer la performance de leurs applications web.Source : Platform.sh Que pensez-vous de ce partenariat ?