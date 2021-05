Invité sur l'émission Good Morining Buisiness, Octave Klaba, PDG du leader français du cloud computing, est revenu sur l'incendie qui a détruit son centre de données SGB2 à Strasbourg en mars dernier, mais il a également brièvement abordé ses plans pour l'avenir. En parlant de l'incendie dans un premier temps, Klaba a déclaré que tout est maintenant revenu à la normale pour la grande majorité des clients. Il a réitéré son engagement à vouloir offrir un service de sauvegarde à tous les clients de l'entreprise afin d'éviter les pertes de données comme celle occasionnée par l'incident du 10 mars.Klaba confirme ainsi l'un des grands points énumérés par le plan "Hyper résilience" présenté par l'hébergeur quelques semaines plus tôt. Ce plan combine une approche remaniée des sauvegardes internes, des sauvegardes externes des clients et une nouvelle politique de basculement entre trois centres de données par région. « À l'avenir, nous allons créer une région avec quatre centres de données en dehors de tous nos centres de données. Et c'est là que nous placerons toutes les sauvegardes internes. Ce sera donc totalement en dehors de tous nos centres de données dans une autre région », avait annoncé Klaba au début du mois.Le PDG a ensuite abordé la question du "cloud de confiance" (ou cloud souverain) évoquée dernièrement par le gouvernement français. Si l'exécutif français parle d'une infrastructure cloud souveraine, il a toutefois invité les acteurs américains sur ce projet, en particulier Google et Microsoft. En effet, l'État français a chargé les français OVHcloud et Dassault Systèmes d'élaborer des plans visant à briser la domination des entreprises américaines en matière de cloud computing. Mais Microsoft et Google ont été appelés sur le projet ce mois pour assurer la protection des données sensibles. Alors, le mot souverain s'applique-t-il réellement ?En répondant à la question, Klaba ne s'est pas attardé sur la question de savoir si cet adjectif s'applique réellement. Tout en donnant très peu de détails, il a déclaré que la présence des acteurs américains peut s'expliquer par la demande des clients en matière de logiciels (software) et d'infrastructures (hardware). Cela pourrait signifier que les entreprises françaises ne seraient actuellement pas en mesure de satisfaire toutes les exigences de l'État français dans le cadre de son projet de cloud souverain. De plus, il est important de noter qu'OVHcloud n'est pas le développeur principal de toutes les solutions qu'il propose à ses clients.Certaines d'entre elles appartiennent aux géants américains, comme Google et Microsoft. Le troisième point, qui constitue le point clé de son passage sur l'émission, est celui sur la nouvelle vision de l'entreprise après le rachat de la startup Blade. Blade est l'entreprise française à l'origine du PC Shadow, un ordinateur haut de gamme basé dans le cloud accessible depuis tous tes écrans, vous permettant de lancer tous vos logiciels Windows. D'après l'entreprise, Shadow serait à l'heure actuelle le seul service distant qui offre des performances capables de rivaliser avec un ordinateur local.Pour Octave Klaba, "l'avenir de l'informatique réside dans le cloud computing". Ainsi, il entend combiner la puissance des PC virtuels de Blade avec les points forts d'OVHcloud pour offrir un nouveau "poste de travail distant" aux employés et permettre aux entreprises de réduire les dépenses dans les matériels informatiques. Autrement dit, au lieu que les entreprises investissent dans l'achat de matériels informatiques pour leurs employés, elles pourraient simplement souscrire aux offres Shadow pour permettre aux employés d'avoir accès à un ordinateur puissant distant sur lequel ils peuvent effectuer n'importe quelle tâche.« On a bien vu pendant la pandémie que beaucoup d'entreprises ont dû créer un deuxième poste de travail pour les employés qui travaillent à la maison. Donc ils ont un ordinateur puissant au bureau et maintenant ils en ont un deuxième. Ce que Shadow réussit à faire, c'est d'avoir un poste de travail dans le cloud. Vous travaillez comme avec Netflix », a déclaré Klaba. En gros, Netflix diffuse des vidéos en continu depuis le cloud sur un PC, Shadow diffuse des applications en continu depuis le cloud. Klaba a annoncé qu'ils travaillent sur un catalogue d'applications puissantes et productives pour Shadow auxquelles les utilisateurs auront accès à partir d'un ordinateur basique.Jusqu'à présent, le concept a surtout été popularisé par le cloud gaming et les applications en ligne comme Microsoft Office 365 et Google Workspace (anciennement G Suite). Mais, avec le rachat de Blade, OVHcloud rentre dans la dance et veut concurrencer ces géants américains. « On a une technologie qu'on va développer autour de cette technologie-là sur les 5 (à) 10 ans à venir pour créer un catalogue de services qui ressemble à celui d'Office 365, de G Suite pour permettre à des entreprises de collaborer plus efficacement avec les standards européens », a déclaré le dirigeant.Klaba a assuré que le service marche déjà et est actuellement utilisé par plus de 100 000 joueurs, qui sont des utilisateurs très exigeants, par jour. L'avènement du cloud computing, du cloud gaming et l'approche consistant à "diffuser" un ordinateur complet à partir du cloud menacent le marché du PC et des consoles de jeu, dont les nouveaux modèles coûtent de plus en plus cher. Toutefois, Klaba a fait remarquer que ces nouvelles technologies ne signent pas la fin du PC pour autant. Il penche plutôt pour le fait que l'on n'aurait plus besoin d'un matériel haut de gamme et coûteux pour réaliser des tâches d'envergure.« Vous avez toujours besoin d'un écran, d'un clavier et d'une souris, mais je pense qu'à l'avenir, c'est de pouvoir utiliser la vraie puissance du cloud pour travailler en collaboration et créer des choses qui sont impossibles à faire quand vous avez un poste de travail de manière isolée », explique Octave Klaba.Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez-vous du projet d'Octave Klaba avec Blade ?Pensez-vous qu'OVHcloud peut concurrencer efficacement Google et Microsoft ?