Dell Technologies et Hewlett Packard Enterprise sur le marché des serveurs

Technologie Dell APEX Hybrid Cloud

des coûts simples et transparents : jusqu'à 3 fois moins cher par instance qu'une solution AWS Outposts équivalente ;

jusqu'à 3 fois moins cher par instance qu'une solution AWS Outposts équivalente ; technologie de cloud hybride flexible : opérations et infrastructure sécurisées et cohérentes. L'infrastructure sur les clouds privés et publics publics avec VMware Cloud Foundation ;

opérations et infrastructure sécurisées et cohérentes. L'infrastructure sur les clouds privés et publics publics avec VMware Cloud Foundation ; déploiement rapide et temps d'expansion de valeur : déployez votre cloud hybride en 14 jours seulement. Étendre votre cloud hybride en seulement 5 jours ;

déployez votre cloud hybride en 14 jours seulement. Étendre votre cloud hybride en seulement 5 jours ; Aucune connectivité au cloud public requise : le cloud hybride APEX est complet qui n'a pas besoin de cloud public pour créer, surveiller ou gérer des instances idéals pour les sites périphériques.

Technologie Amazon, AWS Outposts

coûts complexes et variables : AWS soumet les clients à des frais supplémentaires tels que les frais de sortie des données ;

AWS soumet les clients à des frais supplémentaires tels que les frais de sortie des données ; technologie AWS : uniquement les instances AWS nécessitent un format AMI propriétaire et ne sont pas compatibles avec d'autres clouds, ce qui entraîne une dépendance vis-à-vis du fournisseur ;

uniquement les instances AWS nécessitent un format AMI propriétaire et ne sont pas compatibles avec d'autres clouds, ce qui entraîne une dépendance vis-à-vis du fournisseur ; il n'a pas déclaré publiquement un objectif de temps de valorisation AWS ne déclare pas de délai de livraison et d'installation pour le déploiement initial ou les extensions ;

ne déclare pas de délai de livraison et d'installation pour le déploiement initial ou les extensions ; Connectivité au cloud public AWS requise et doit toujours être connecté à une région mère AWS pour construire, surveiller et gérer les instances.

Bill Scannell, responsable des ventes mondiales de Dell, a déclaré que Dell et ses partenaires de distribution allaient battre les géants du cloud public avec Apex en offrant plus d'options d'achat et de flexibilité aux clients, ainsi qu'un coût inférieur de plus de 50 %. « Nous avons commencé à travailler avec un grand client, une institution financière mondiale, il y a six mois. J'ai dit : je pense que nous pouvons faire cela pour environ 40 % de moins que si vous allez sur AWS' Lorsque l'étude a été achevée, c'était 48 % de moins, a déclaré Scannell, président des ventes mondiales et des opérations clients de Dell. Ce sont des dollars réels. Je veux dire que ce sont des clients avec des budgets de plusieurs milliards et si nous pouvons avoir ce type d'impact significatif, alors l'argent peut aller vers la capitalisation boursière du client. »« Nous avons un coup double significatif : nous leur faisons économiser des opex (dépenses d'exploitation) et ils peuvent avoir une valorisation plus élevée en tant qu'entreprise parce que beaucoup plus d'argent va à leur ligne de fond », a-t-il ajouté. Alors que la demande mondiale de serveurs s'envole, Dell Technologies et Hewlett Packard Enterprise continuent de se disputer la suprématie sur le marché mondial des serveurs. Ensemble, HPE et Dell détiennent un tiers du marché mondial des serveurs, qui représente près de 21 milliards de dollars.Le marché mondial des serveurs a fait un bond de 12 % par rapport à l'année précédente au cours du premier trimestre de 2021, pour atteindre 20,9 milliards de dollars, selon les nouvelles données du cabinet d'études de marché IDC. De plus, les livraisons mondiales de serveurs ont augmenté de 8,3 % d'une année sur l'autre pour atteindre environ 2,8 millions d'unités de serveurs expédiées.« L'augmentation considérable des investissements dans les serveurs au cours du trimestre a été soutenue par les vents arrière de l'économie mondiale ainsi que par l'augmentation des investissements visant à moderniser les applications d'entreprise, l'infrastructure des centres de données et les opérations informatiques », a déclaré Paul Maguranis, analyste principal de recherche pour les plateformes d'infrastructure et les technologies chez IDC, dans un communiqué.En ce qui concerne les segments du marché des serveurs, les ventes de serveurs de volume au premier trimestre ont augmenté de 15 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 17,3 milliards de dollars, tandis que les revenus des serveurs de milieu de gamme ont diminué de 3 % pour atteindre 2,4 milliards de dollars. La croissance des revenus des serveurs haut de gamme est restée stable à 1,2 milliard de dollars. IDC déclare une égalité statistique lorsque deux fournisseurs ou plus sont à moins d'un point de pourcentage l'un de l'autre. Dans le cas présent, deux entreprises sont à égalité pour la troisième place en termes de parts de marché des serveurs au premier trimestre de 2021. Qu'il s'agisse des frais de sortie des données onéreux du cloud public ou des marges des clients ou de la capitalisation du marché qui subissent un coup dur lorsqu'ils n'utilisent que des clouds publics, une approche de cloud hybride est la meilleure approche, a-t-il déclaré.Certains clients estiment que : « tout ce qu’ils pensent et obtenir en allant dans un cloud public, je peux l'obtenir en gardant ces charges de travail sur place ou dans une colocation. Et je peux le faire, soit dit en passant, pour un coût inférieur de 35-40-50 %. C'est la véritable proposition de valeur d'Apex, a déclaré Scannell. De plus, nous pouvons aider à fournir ce modèle d'exploitation en cloud en gardant ces charges de travail sur place, ils se rendent rapidement compte que c'est une bien meilleure réponse. »Apex offre aux entreprises plus de flexibilité et de choix dans la manière d'acheter et de consommer la technologie, a déclaré le président de Dell qui a débuté chez Dell EMC en 1986. C'est une excellente nouvelle pour les partenaires de distribution de Dell Technologies qui ont désormais la possibilité de faire économiser de l'argent à leurs clients en leur permettant de transférer les charges de travail sur site ou de créer un nouvel environnement de cloud hybride.« Si vous allez vers un cloud public, les hyperscalers, il n'y a qu'une seule façon de le consommer : c'est l'as-a-service. Par contre, avec Dell Technologies, notre réponse est 'Oui', a déclaré Scannell. "Voulez-vous l'acheter ? Oui. Voulez-vous le louer ? Oui. Voulez-vous le consommer comme un simple service public ? Oui. Nous pouvons faire tout ce que les clients veulent. Nous avons également des offres Custom Apex. Nous essayons donc de montrer un niveau supplémentaire de flexibilité, au-delà de ce que vous pouvez obtenir du cloud. Vous avez donc la sécurité de garder le système sur site, vous avez les modèles de consommation, et les avantages Opex hors bilan d'Apex, et vous avez les économies associées à Apex, par exemple 35-40-50 pour cent d'économies par rapport au cloud public.»Bob Keblusek, directeur de la technologie chez Sentinel Technologies, un fournisseur de solutions basé à Downers Grove (Illinois) qui travaille en partenariat avec des acteurs du cloud public comme AWS et Microsoft, ainsi qu'avec Dell Technologies et Cisco, a déclaré que ce type de choix et de flexibilité pour les clients « est excellent » ppour que Sentinel puisse répondre à tous les besoins du client.De plus, l'outillage disponible sur les infrastructures modernes apporte une automatisation de type « cloud » dans les locaux de l'entreprise pour répondre à ces besoins. Ainsi, bien que nous soyons de grands partisans du cloud, nous pouvons offrir des expériences similaires, pas seulement financières ou de consommation, mais d'automatisation, de groupes de mise à l'échelle automatique et même d'infrastructure en tant que code aux organisations qui bénéficient d'une expérience entièrement locale ou hybride », a déclaré Keblusek.Ce directeur technique reconnu au niveau national a déclaré qu'il était formidable de voir des partenaires fournisseurs comme Dell « investir pour continuer à apporter le modèle d'utilité aux locaux, ainsi que l'automatisation et, dans de nombreux cas, faire économiser de l'argent aux clients ». Voici, ci-dessous une comparaison entre Apex Hybride cloud et AWS :Le géant de l'infrastructure et de l'informatique basé à Round Rock (Texas), dont le chiffre d'affaires s'élève à 94 milliards de dollars, a officiellement rendu ses premières offres Apex disponibles en mai. Apex comprend actuellement les services de stockage de données Apex, un portefeuille de ressources de stockage évolutives et élastiques sur site, les services de cloud computing Apex pour une infrastructure de cloud hybride ou privé avec des ressources intégrées de calcul, de stockage, de mise en réseau et de virtualisation pour simplifier l'adoption du cloud, et Apex Custom, où les clients peuvent créer leur propre environnement informatique à la demande basé sur le paiement à l'utilisation ou l'usage en tirant parti de l'ensemble du portefeuille de produits d'infrastructure de Dell.Que pensez-vous du cloud computing ?Êtes-vous pour le cloud Apex de Dell ou AWS d'Amazon ?