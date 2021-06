L'étude, menée par IDC pour le compte de la société Ermetic, spécialisée dans les infrastructures en cloud, révèle que sur les 200 RSSI et décideurs en matière de sécurité interrogés, 67 % font état de trois violations ou plus, et 63 % déclarent que des données sensibles ont été exposées., explique Shai Morag, PDG d'Ermetic.Il n'est donc pas surprenant que le risque d'accès et la sécurité de l'infrastructure en cloud figurent parmi les cinq principales priorités des entreprises en matière de sécurité pour les 18 prochains mois.Près de 70 % des entreprises déclarent consacrer plus de 25 heures par semaine à la gestion de l'IAM dans l'infrastructure cloud. 71 % utilisent des outils de sécurité commerciaux proposés par les fournisseurs de cloud computing et déclarent que ces outils leur demandent beaucoup de temps. Seulement 20 % des entreprises se disent très satisfaites de leur posture de sécurité dans le cloud.L'accès au moindre privilège est populaire, 92 % des entreprises déclarant avoir essayé, essayer ou essayer de l'implémenter dans le cloud au cours des 12 prochains mois. Cependant, près de 50 % des entreprises déclarent avoir du mal à mettre en œuvre le principe du moindre privilège, soit parce que c'est trop difficile (29 %), soit parce qu'elles manquent de personnel ou d'expertise (29 %), soit parce qu'elles sont confrontées à des clouds multiples (29 %).Source : Ermetic Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?