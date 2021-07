Créer ou redimensionner des clusters de conteneurs Docker.

Créer des pods de conteneurs, des contrôleurs de réplication, des travaux, des services ou des équilibreurs de charge.

Redimensionner des contrôleurs d'application.

Mettre à jour et mettre à niveau des clusters de conteneurs.

Déboguer des clusters de conteneurs.

L'objectif principal n'est pas de réduire les dépenses

Kubernetes est une plateforme open source extensible et portable pour la gestion de charges de travail (workloads) et de services conteneurisés. Elle favorise à la fois l'écriture de configuration déclarative (declarative configuration) et l'automatisation. C'est un large écosystème en rapide expansion. Les services, le support et les outils Kubernetes sont largement disponibles.Google a rendu open source le projet Kubernetes en 2014. Le développement de Kubernetes est basé sur une décennie et demie d’expérience de Google avec la gestion de la charge et de la mise à l'échelle (scale) en production, associée aux meilleures idées et pratiques de la communautéGoogle Kubernetes Engine (GKE), anciennement appelé Google Container Engine, est un système de gestion et d'orchestration pour les conteneurs Docker exécutés dans les services de cloud public de Google. Google Container Engine est fondé sur Kubernetes, le système de gestion de conteneurs open source de Google. Les entreprises utilisent généralement Google Kubernetes Engine pour effectuer les opérations suivantes :Les utilisateurs peuvent interagir avec Google Kubernetes Engine à l'aide de l'interface de ligne de commande gcloud ou de la console Google Cloud Platform. Google Kubernetes Engine est fréquemment utilisé par des développeurs de logiciels pour créer et tester de nouvelles applications d'entreprise. Les administrateurs se servent aussi des conteneurs pour mieux répondre aux exigences d'évolutivité et de performance des applications d'entreprise, telles que les serveurs Web.Un rapport sur les dépenses Kubernetes de la Cloud Native Computing Foundation (CNCF), en association avec la Fondation FinOps, montre que les coûts augmentent et que les entreprises ont du mal à les prévoir avec précision. Le nouveau rapport est basé sur une enquête auprès des communautés du CNCF et de la Fondation FinOps et bien qu'il n'ait eu que 178 répondants qui étaient éligibles pour répondre au sondage complet, il y avait une « forte représentation des entreprises ».« Pour les entreprises comme pour les startups, les factures liées au cloud et à Kubernetes augmentent. Au cours de l'année écoulée, 68 % des personnes interrogées ont signalé une augmentation des coûts de Kubernetes ; seulement 12 % ont réduit leurs dépenses Kubernetes, tandis que 20 % ont réussi à maintenir les coûts plus ou moins constants. Parmi ceux dont les dépenses ont augmenté, la moitié l'a vue bondir de plus de 20 % au cours de l'année.« La tendance n'est probablement pas une surprise pour la plupart : à mesure que de plus en plus d'organisations adoptent des architectures cloud natives et étendent les environnements Kubernetes, les coûts cloud associés augmenteront. Cependant, l'enquête FinOps pour Kubernetes a révélé un décalage entre ces dépenses croissantes et la capacité de la plupart des personnes interrogées à surveiller avec précision et efficacité les coûts de Kubernetes, à prévoir ces coûts et à mettre en place des processus pouvant réduire les dépenses inutiles ».Plus de la moitié des personnes interrogées ont déclaré avoir constaté une augmentation de 20 % des dépenses liées à Kubernetes au cours de la dernière année. Seuls 12 % déclarent avoir réduit les dépenses Kubernetes au cours de la même période, tandis que 20 % déclarent avoir été en mesure de maintenir les coûts relativement constants. Cependant, seulement 10 % ont déclaré que leurs coûts Kubernetes dépassaient actuellement 1 000 000 $ par mois.Le coût de choses telles que la formation du personnel informatique et le maintien de déploiements complexes n'était malheureusement pas au centre du rapport. Au contraire, son point clé était que de nombreuses organisations n'ont qu'une emprise vague sur ce qu'elles dépensent.« Plus les organisations connaissent leurs clusters, plus elles peuvent les optimiser pour libérer de l'argent (tout en maintenant l'utilisation du cloud stable) ou augmenter leurs dépenses en sachant qu'elles obtiennent un rendement maximal pour leur argent. Qu'il s'agisse d'entreprises avec des dépenses à gros budget (10 % des répondants ont signalé des factures liées à Kubernetes dépassant 1 000 000 $ par mois), de startups avec des factures inférieures à 10 000 $ par mois (dans le cas de 35 % des répondants) ou de la mer d'entreprises entre les deux, l'enquête a montré que la plupart peuvent réduire ces dépenses avec une stratégie de surveillance des coûts Kubernetes plus granulaire et plus active. La plupart des dépenses provenaient des ressources de calcul et de mémoire (90 %).« La grande majorité des répondants appartenaient à l'un des deux camps. Soit ils ne surveillent pas du tout les dépenses Kubernetes (24 %), soit ils s'appuient sur des estimations mensuelles (44 %). Une minorité relative a signalé des processus de surveillance des coûts Kubernetes plus avancés, précis et prédictifs : 13 % utilisaient des contre-passations précises et 14 % avaient mis en place un programme de rétrofacturation. Qu'il s'agisse de dépenser 10 000 $ par mois ou 100 fois plus, le manque de visibilité des coûts en temps réel et les informations et actions que les organisations peuvent en tirer suggèrent que la majorité des organisations utilisant Kubernetes peuvent devenir considérablement plus rentables – et ce sans impact sur les performances ».Seules 13 % des personnes interrogées déclarent suivre les contretemps avec précision, tandis que 14 % ont déclaré avoir mis en place un programme de rétrofacturation. Parmi ces coûts de surveillance, les outils de coût cloud les plus largement utilisés proviennent d'Amazon Web Services (15 %), de Google (11 %) et de Microsoft (8 %). L'outil de surveillance des coûts open source Kubecost est le plus largement déployé sur plusieurs plates-formes (13 %), avec 11 % déclarant s'appuyer sur des outils maison.« Pour les personnes interrogées qui ont signalé une surveillance active des coûts Kubernetes, la manière dont elles s'y sont déroulées se répartissait en trois camps : des outils spécifiques à un fournisseur de cloud, des outils multiplateformes et des solutions personnalisées. AWS Cost Explorer était l'outil de fournisseur de cloud le plus populaire (15 %), suivi de l'offre de GCP (11 %) et d'Azure Cost Management (8 %). L'outil de surveillance des coûts open source Kubecost était la solution la plus populaire déployée sur toutes les plateformes – et le seul autre outil de toute nature favorisé dans les deux chiffres – à 13 % des répondants. Enfin, les organisations utilisant elles-mêmes des solutions maison (y compris le suivi manuel avec des feuilles de calcul) ont atteint 11 % ».L'enquête révèle que les trois quarts des personnes interrogées exécutent Kubernetes dans un environnement de production, tandis que 16 % l'utilisent dans des environnements de développement, de test ou de validation de concept (PoC). L'enquête révèle que près de la moitié des personnes interrogées (44 %) pensent que la prévision des factures cloud est très importante. Cependant, seulement 38 % déclarent qu'ils peuvent prédire les factures mensuelles avec une marge d'erreur de 10 %, tandis que 21 % ne prédisent pas ou ne peuvent pas prévoir leurs factures. La plupart des dépenses liées à Kubernetes sont attribuables aux ressources de calcul et de mémoire (90 %), selon l'enquête.J.R. Storment, directeur exécutif de la Fondation FinOps, affirme que l'objectif principal n'est pas de réduire les dépenses, mais plutôt de s'assurer que les ressources sont utilisées efficacement pour permettre aux ingénieurs de créer et de déployer des applications plus rapidement. Dans le cadre de cet effort, cependant, les dirigeants financiers demandent aux organisations de mieux prévoir les coûts, en particulier à la suite du ralentissement économique provoqué par la pandémie de COVID-19, note Storment.Alors que l'économie globale se redresse lentement, les organisations cherchent à maintenir un niveau de rigueur financière en termes de gestion des coûts de développement d'applications qui n'étaient souvent pas présents avant la pandémie, ajoute Storment.En fin de compte, l'objectif ne doit pas être de décourager les développeurs et les ingénieurs d'innover en limitant la quantité de ressources consommées, note Storment. Au contraire, les organisations doivent fournir aux équipes DevOps plus de visibilité et de transparence pour encourager une consommation optimale des ressources de l'infrastructure informatique, explique Storment.Le défi consiste maintenant à mettre en place des garde-fous qui garantissent qu'il n'y a pas de mauvaises surprises à chaque fois que la facture Kubernetes arrive à échéance, ajoute Storment.Selon la Fondation FinOps, la solution consiste à mieux suivre les dépenses. Les suggestions incluent la combinaison des coûts de cluster Kubernetes en temps réel avec des coûts supplémentaires tels que les instances de base de données et l'utilisation du stockage dans le cloud, l'exploration des nœuds, des pods et des volumes persistants, le marquage et l'allocation de chaque ressource, ainsi que l'automatisation des rapports de coûts pour suivre les tendances.Le contrôle et la réduction des coûts Kubernetes ne sont pas intrinsèquement différents de la gestion d'autres types de coûts informatiques, mais l'abstraction qu'il offre permet peut-être de passer plus facilement à côté du détail des ressources consommées. Il y a aussi le défi d'une mise à l'échelle appropriée à la demande, avec un surapprovisionnement trop facile.Source : rapport Vous servez-vous de Kubernetes en entreprise ?Si oui, quel cas de figure se rapproche-t-il du vôtre ?Si non, utilisez-vous une autre plateforme d'orchestration ? Laquelle ?VeritasTM étend ses systèmes de protection contre les ransomwares aux environnements Kubernetes et Cloud, avec les nouvelles mises à jour de sa solution phare, NetBackupTM