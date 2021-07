L'adoption du cloud est en hausse, avec une augmentation de 25 % d'une année sur l'autre des charges de travail cloud avancées, ce qui indique que des charges de travail plus complexes se déplacent vers le cloud et que COVID-19 a peut-être entraîné cette augmentation.

Les compétences cloud ne peuvent pas être sous-estimées et représentent l'un des principaux défis en matière de sécurité et de gouvernance. Près de 50 % des utilisateurs se sont plaints que sans les bonnes compétences, les entreprises recherchent des solutions conviviales et auto-utilisables.

Les rôles d'architecte de données et d'architecte cloud sont les plus demandés, selon près de 50 % des entreprises participantes. Cela signifie qu'avec la prolifération des données et la croissance plus rapide des charges de travail dans le cloud, il est impératif de s'assurer que l'infrastructure de l'entreprise est bien planifiée et conçue, et prend en compte le bon ensemble de compétences.

L'un des principaux avantages offerts par les technologies cloud est la capacité d'évoluer plus rapidement

Le modèle de cloud hybride reste en tête, avec plus d'un tiers des utilisateurs tirant parti de cette architecture. Le cloud privé a connu un bon coup de pouce, avec près de 25*% de leurs charges de travail toujours exécutées sur site.

Les places de marché cloud deviennent une stratégie clé de mise sur le marché et un moyen d'accélérer la transformation numérique, avec près de 50*% des participants à la recherche d'une tarification à l'utilisation et d'un libre-service.

Adoption du cloud, défis et motivation

Déploiement, fournisseur et rôles dans le cloud

Autres données

Le cloud a explosé d'une manière qui a changé la façon dont les entreprises font des affaires, et il ne montre aucun signe de ralentissement. Les entreprises reconnaissent que la gestion des données cloud ne doit pas reposer sur une plateforme ou une infrastructure cloud spécifique, elle doit permettre aux parties prenantes de choisir la bonne solution pour le travail à accomplir. La gestion des données dans le cloud consiste à moderniser l'architecture des données afin qu'elle fournisse la bonne base pour relever les défis critiques des organisations. En 2021, la tendance émergente du cloud est que les entreprises s'inquiètent moins de rester avec un seul fournisseur de cloud et adoptent une configuration multi-cloud ou cloud hybride qui offre le meilleur de chaque plateforme.C'est en tout cas ce qui ressort de l'édition 2021 de l'enquête mondialede Denodo (dont près de 36 % du panel était de la zone Europe et du Moyen-Orient) dont les résultats sont disponibles, avec de nouveaux chiffres qui valident certaines des principales tendances. Elle note par exemple comment l'adoption du cloud s'est accélérée, permettant une variété de stratégies de mise sur le marché, les places de marché du cloud étant à l'avant-garde entre autres grâce aux fournisseurs de cloud qui ajoutent de nouveaux services et outils pour gérer la polyvalence des données.2020 a été une année pas comme les autres. La pandémie de COVID-19 et les restrictions imposées par le gouvernement qui ont suivi ont introduit de nouvelles réalités pour tout le monde. La pression économique de ces restrictions a fait des mesures de réduction des coûts la priorité absolue. La pandémie a entraîné un changement fondamental des priorités, qu'il s'agisse d'une augmentation de la demande de produits de base ou de la nécessité de répondre à un comportement inattendu du marché. La mécanique et la logistique du travail à distance signifiaient que l'accès aux laboratoires physiques ou aux centres de données devait être ajusté, accélérant ainsi le parcours de transformation numérique pour tous les types d'utilisateurs.La même flexibilité qui a rendu le cloud attrayant pour expérimenter de nouvelles technologies est devenue essentielle pour s'adapter aux réalités de la pandémie. Certains bénéficieraient de la possibilité de réduire les dépenses opérationnelles dans un contexte de baisse des revenus, tandis que d'autres se tourneraient vers le cloud pour faire évoluer rapidement l'infrastructure afin de répondre aux pics de demande soudains.La sécurité reste une préoccupation majeure, et les compétences et les dépenses liées au cloud sont des défis émergents auxquels sont confrontées les organisations dans leur transition vers le cloud. L'enquête a couvert des informations clés sur une variété de tendances concernant l'adoption et les moteurs du cloud.Le cloud continue d'être l'un des piliers fondamentaux de la charge de travail moderne. Les entreprises envisagent les solutions cloud avec beaucoup plus de confiance malgré les problèmes croissants de conformité et de sécurité. Les résultats du Denodo Global Cloud Survey 2021 fournissent des informations clés, telles que :L'adoption du cloud définit une stratégie par laquelle les entreprises recherchent une évolutivité au sein de leurs applications et un moyen de réduire les coûts. Le cloud computing n'est pas nouveau et la transition vers le cloud est guidée par une planification et une évaluation efficaces des charges de travail pouvant bénéficier de l'architecture cloud.Selon l'étude, la maturité de l'adoption du cloud est à la hausse, avec près de 80*% des personnes interrogées exécutant déjà une charge de travail dans le cloud. Une croissance de 25*% du nombre d'utilisateurs avancés indique clairement une tendance à la hausse de l'utilisation et de l'adoption du cloud.L'adoption du cloud s'accompagne de défis. Alors que les problèmes de sécurité sont au premier plan des préoccupations d'adoption du cloud, d'autres défis sont tout aussi importants à relever. Près de 25*% des participants ont fait part de leurs préoccupations concernant les compétences limitées du cloud et la capacité de gérer les déploiements de charges de travail dans un environnement multicloud.À mesure que les applications sont construites ou transférées dans le cloud de plus en plus rapidement, il devient clair que les organisations informatiques devront soit développer de manière agressive de nouvelles compétences en interne, soit recruter des professionnels de l'informatique qui les possèdent déjà.La sécurité et la gouvernance restent une préoccupation majeure, tandis qu'un quart (25 %) des utilisateurs interrogés reconnaissent la valeur de la mise à niveau du cloud. Dans le même temps, les utilisateurs sont devenus un peu plus avertis face aux défis de l'intégration des données et des dépenses dans le cloud, année après année.L'adoption du cloud est à la hausse, et bien que les défis du cloud ne disparaissent pas tout simplement, il existe certains facteurs de motivation clés qui stimulent les parcours et l'adoption du cloud. Pour certains, il peut s'agir des capacités de mise à l'échelle des performances du cloud, tandis que pour d'autres, il peut s'agir de la simplification de la gestion des données en regroupant toutes les données dans un seul référentiel de données. Le délai global de mise sur le marché des nouvelles applications est toujours important, tout comme la gestion des coûts qui peut être réalisée de manière plus efficace grâce au cloud. Près d'un tiers (31*%) des participants considéraient l'évolutivité des performances comme la principale raison de migrer vers le cloud, tandis que pour d'autres, la gestion des données cloud, comme la modernisation d'un entrepôt de données et l'accès et la protection globale des données, étaient une priorité .Alors que les organisations commencent à résoudre et à relever les défis du cloud, elles identifient souvent un besoin évident d'expertise dans la gestion de la grande quantité de données cloud ainsi que l'architecture des données et DevOps. Les investissements dans une telle expertise peuvent aller très loin. Comprendre la gestion des données et l'architecture de déploiement dans le cloud n'est pas une mince affaire. Près de 50*% des participants ont exprimé une demande pour des rôles d'architecte de données et de cloud, suivi de près par la demande d'un administrateur DevOps et Cloud, à 33*%.Les types de déploiement dans le cloud varient selon qui contrôle l'infrastructure et où elle se trouve. Le bon choix dépend des exigences de l'entreprise en matière de calcul, de mise en réseau et de stockage, des ressources disponibles et des objectifs commerciaux, ainsi que des avantages et des inconvénients des différents modèles de déploiement de cloud. D'une part, le cloud public offre des avantages clés tels que la gestion de l'infrastructure sans tracas, la facilité d'évolutivité et des coûts réduits, mais d'autre part, il peut poser des problèmes de confidentialité des données et parfois de fiabilité. Dans le même temps, le cloud privé offre beaucoup plus de contrôle et de flexibilité, même si cela peut également être un problème du point de vue de la gestion des coûts. Le multi-cloud se développe lentement, les utilisateurs recherchant le meilleur des services relatifs au cloud public tout en évitant le verrouillage de quelque nature que ce soit.Le cloud privé montre une utilisation dynamique contribuant à 25 % des charges de travail totales, tandis que le cloud hybride est devenu en quelque sorte une norme pour les déploiements de cloud, avec plus d'un tiers des participants en tête.Les fournisseurs de services cloud ne négligent aucune pierre et font tout ce qui est en leur pouvoir pour gagner la confiance des utilisateurs et devenir le partenaire cloud de choix. Le passage réussi à un cloud public est un investissement à long terme en temps, en planification, en efforts et en adoption, et cela nécessite de nouveaux paradigmes et outils.Microsoft Azure, pour la deuxième fois consécutive, est sorti en tant que principal fournisseur de cloud, avec 34% des participants, avec Amazon juste derrière. Bien qu'il puisse y avoir des influences régionales, l'enquête a montré que la région EMEA a une préférence légèrement plus élevée pour Azure par rapport aux autres fournisseurs de cloud.Il n'y a pas eu de surprises en termes de positions de leader des fournisseurs de cloud, avec Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) et la plate-forme Google Cloud (GCP) gardant les 3 premières positions, tandis que Tencent et Alibaba cloud ont montré une activité croissante dans la région APAC.Près des deux tiers (65 %) de la part de marché du cloud sont toujours dominés par AWS et Microsoft Azure, Google, IBM et Oracle s'efforçant de rattraper leur retard.Au niveau des technologies de déploiement et de gestion du cloud, l'adoption de Kubernetes progresse lentement, moins de 20% des répondants utilisant aujourd'hui la plateforme en production. Environ 50% des répondants utilisent quant à eux l'outil de conteneurisation Docker pour automatiser des tâches et favoriser la portabilité.En termes de projets, les applications analytiques et de BI dans le cloud arrivent en tête, citées par 53% du panel. L'intégration de données intéresse 44% des entreprises, de même que la possibilité d'utiliser des algorithmes d'intelligence artificielle et de machine learning. Enfin, plus d'une entreprise sur quatre (41%) cherche également à optimiser les coûts et la gestion du cloud.Source : Global Cloud Survey