IBM lance IBM z/OS V2.5, un système d'exploitation de nouvelle génération conçu pour le Cloud hybride et l'Intelligence Artificielle

Extension du chiffrement systématique à de nouveaux types d'ensembles de données : les ensembles de données séquentielles au format de base et les ensembles de données grand format gérés par SMS sont désormais inclus, ce qui permet aux utilisateurs de chiffrer les données sans modifier l'application et de simplifier la conformité.

: les ensembles de données séquentielles au format de base et les ensembles de données grand format gérés par SMS sont désormais inclus, ce qui permet aux utilisateurs de chiffrer les données sans modifier l'application et de simplifier la conformité. Des capacités d'atténuation des anomalies qui s'appuient sur l'analyse prédictive des défaillances (PFA), les diagnostics d'exécution, le gestionnaire de Workload (WLM) et JES2 pour aider à mieux détecter les comportements anormaux en temps quasi réel, ce qui permet aux clients de résoudre les problèmes potentiels de manière proactive.

Nouvelle interopérabilité Java/COBOL qui étend les modèles de programmation d'applications existants avec la prise en charge de l'adressage parallèle 31 bits et 64 bits, simplifiant ainsi la modernisation des applications d'entreprise.

qui étend les modèles de programmation d'applications existants avec la prise en charge de l'adressage parallèle 31 bits et 64 bits, simplifiant ainsi la modernisation des applications d'entreprise. Amélioration des performances et de la facilité d'utilisation pour le composant z/OS Container Extensions (zCX) pour intégrer des applications et des utilitaires Linux dans z/OS.

pour intégrer des applications et des utilitaires Linux dans z/OS. Des capacités supplémentaires pour intégrer le stockage Cloud par le biais de la hiérarchisation transparente du Cloud (TCT) et la prise en charge de la hiérarchisation en Cloud par la méthode d'accès aux objets (OAM) pour aider à réduire les dépenses d'investissement et d'exploitation avec le transfert de données vers des environnements de stockage en Cloud hybride pour un archivage et une protection des données simplifiés sur l’IBM Z.

Selon une étude de l'IBM Institute for Business Value intitulée « Modernisation des applications sur le mainframe », 71 % des dirigeants interrogés déclarent que les applications basées sur les mainframes sont au cœur de leur stratégie d’entreprise ; et dans trois ans, le pourcentage d'organisations exploitant des actifs mainframe dans un environnement de Cloud hybride devrait être multiplié par plus de deux.IBM z/OS V2.5 contribue à créer de la valeur pour les utilisateurs en leur offrant de nouvelles fonctionnalités en matière d'intelligence artificielle, de modernisation des applications, de résilience, de sécurité renforcée et d'amélioration de l'expérience des développeurs.Selon l’« Indice 2021 d'adoption de l'IA dans le monde », réalisé par Morning Consult pour le compte d'IBM, 87 % des professionnels de l'informatique interrogés dans le monde déclarent qu'il est très ou assez important pour leur entreprise de pouvoir élaborer et exécuter leurs projets d'intelligence artificielle, quel que soit l'endroit où se trouvent les données. Avec z/OS V2.5, IBM lance de nouvelles fonctionnalités d'IA étroitement intégrées aux applications z/OS, conçues pour fournir aux clients des informations métier leur permettant de prendre des décisions plus éclairées.Ross Mauri, GM, IBM Z, a déclaré :Face à des menaces récentes telles que SolarWinds et l'attaque par ransomware de Colonial Pipeline contre des infrastructures critiques, les clients doivent constamment renforcer leur posture globale de cybersécurité et de résilience. IBM z/OS V2.5 aide à relever ces défis en dévoilant un large éventail d'améliorations dans les domaines de l'authentification, de l'autorisation, des enregistrements, de l'intégrité du système, de la disponibilité du système et des données, du chiffrement des données en transit et au repos, et de la confidentialité globale des données, notamment :Alors que les clients accélèrent leur transition vers le Cloud hybride, il est essentiel de disposer d'un environnement sécurisé et évolutif pour le processus de transformation sous-jacent. IBM z/OS V2.5 apporte de nouvelles fonctionnalités qui prennent en charge la modernisation des applications et offrent une expérience « Cloud native » sur z/OS :La disponibilité générale d'IBM z/OS V2.5 est prévue pour le 30 septembre 2021.IBM est un spécialiste du Cloud hybride et de l'IA, ainsi que des services aux entreprises. Près de 3 000 entités gouvernementales et entreprises dans des domaines d'infrastructures critiques tels que les services financiers, les télécommunications et les soins de santé font confiance à la plateforme de Cloud hybride d'IBM et à Red Hat OpenShift pour influer sur leurs transformations numériques rapidement, efficacement et en toute sécurité.Source : IBM Que pensez-vous de la dernière version d'IBM Z ?