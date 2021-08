L'étude a interrogé plus de 1 200 professionnels de DevOps participant à la KubeCon EU 2021 et montre que plus de 89 % d'entre eux ont des déploiements de conteneurs actifs et que 88 % prévoient des déploiements supplémentaires dans les six à douze prochains mois.Kubernetes est la plateforme d'orchestration la plus utilisée par les personnes interrogées, suivie de Red Hat OpenShift et de Rancher. AWS occupe les trois premières places parmi les plateformes de cloud computing utilisées, les personnes interrogées désignant AWS EC2, AWS EKS et AWS Fargate comme les options les plus populaires.Cependant, près des trois quarts des personnes interrogées s'inquiètent de la sécurité de leur runtime Kubernetes, notamment des risques d'attaques réseau, d'attaques de type "man-in-the-middle" et de cryptomining. Alors que 64 % des personnes interrogées déclarent avoir une visibilité sur les informations sensibles accessibles à partir de leurs environnements Kubernetes, Kubernetes lui-même obscurcit certaines de ces informations par une couche d'abstraction. Cela signifie que de nombreuses personnes interrogées qui affirment avoir cette visibilité n'ont probablement pas de visibilité sur l'accès au serveur API de Kubernetes, la communication entre pods, l'état de cryptage des connexions et d'autres sujets de préoccupation.La confusion règne également quant aux outils d'analyse des vulnérabilités et aux protections supplémentaires des fournisseurs de cloud ou des vendeurs dont disposent les personnes interrogées, ce qui suggère que de nombreuses organisations sont probablement moins protégées qu'elles ne le supposent.La conformité est également un sujet de préoccupation : seuls 20 % des répondants disposent d'un outil de conformité pour leurs environnements de conteneurs et de Kubernetes. Ce domaine en particulier est une cible de croissance, car les entreprises soumises à des réglementations telles que PCI-DSS, SOC-2, RGPD et d'autres exigent des capacités automatisées d'analyse et de rapport de conformité dans leurs environnements de production., explique Glen Kosaka, vice-président de la gestion des produits chez NeuVector.Source : NeuVector Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Qu'en est-il eu sein de votre entreprise ?