Basé sur les réponses de 300 décideurs en matière de stockage informatique dans des entreprises aux États-Unis et au Royaume-Uni, ce rapport révèle que 65,5 % des entreprises consacrent plus de 30 % de leur budget informatique au stockage et à la gestion des données.Ces dépenses ne montrent aucun signe de ralentissement, puisque 62,5 % d'entre elles prévoient de dépenser plus pour le stockage en 2021 qu'en 2020. Alors que la moitié des entreprises ont un mélange de stockage dans le cloud et sur site, la migration vers le cloud est une priorité claire. Les principales priorités en matière de gestion des données dans le cloud comprennent la migration des données vers le cloud (56 %), la réduction des coûts de stockage et de données (46 %), ainsi que la gouvernance et la sécurité des données dans le cloud (41 %).En termes de dépenses, l'investissement dans des outils d'analyse est la priorité la plus élevée (45 %) par rapport à l'achat de plus de stockage dans le cloud ou sur site ou à la modernisation des sauvegardes.La gestion efficace du cycle de vie des données suscite également des inquiétudes. Un tiers des entreprises reconnaissent que plus de 50 % de leurs données sont " froides ", tandis que 20 % ne le savent pas., déclare Krishna Subramanian, président et COO de Komprise.Source : Komprise Que pensez-vous de ce rapport ? le trouvez-vous pertinent ?Quel budget est alloué au stockage et à la gestion des données dans votre entreprise ?