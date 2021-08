Le rapport de la société DoControl, spécialisée dans l'accès aux données, classe les données en fonction des menaces internes et externes. Il révèle que, dans les entreprises analysées, une moyenne de 400 clés de chiffrement sont partagées en interne avec toute personne disposant d'un lien.En outre, 20 % des ressources SaaS sont partagées en interne avec un lien, ce qui expose de nombreux employés à des points de données qu'ils ne sont pas autorisés à consulter. 8 % des employés partagent également les ressources de leur compte d'entreprise avec leur compte personnel, exposant ainsi les données de l'entreprise aux employés de manière continue.En ce qui concerne les menaces externes, l'étude révèle qu'entre 1 000 et 15 000 collaborateurs externes (vendeurs, sous-traitants, clients, partenaires, prospects, médias, analystes, etc.) ont accès aux données de l'entreprise. ) ont accès aux données de l'entreprise. Entre 200 et 3 000 entreprises externes (spécifiquement des tiers) ont également accès aux actifs de l'entreprise, et 18 % des actifs des applications SaaS sont partagés en externe et le restent même après la suppression des utilisateurs.Adam Gavish, PDG et cofondateur de DoControl, déclare :Source : DoControl Trouvez-vous ce rapport pertinent ou pas ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? ces accès sont-ils bien réglementés ?