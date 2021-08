Neo4j Aura se base sur la plateforme de graphes native de Neo4j. Elle permet de booster l’intelligence des applications cloud offrant ainsi un éclairage nouveau sur les données et de meilleures performances en temps réel. Aujourd’hui, ce sont plus de 800 entreprises à travers le monde qui font confiance à cette technologie qui alimente plus de 4 000 applications, et pour lesquelles sont exécutées plus de 5 milliards de requêtes par mois.Neo4j permet de gérer des volumes de données massifs, avec des temps de réponse en millisecondes des requêtes multiples, complexes et comportant des milliards de nœuds et de relations.Grâce à des connecteurs, Neo4j Aura Enterprise fonctionne de manière intuitive avec les services AWS existants. Les clients peuvent utiliser le système de tarification AWS pour acheter Neo4j Aura et bénéficier d’une facturation simplifiée et consolidée.Matt Asay, responsable de la stratégie Open Source et du Marketing chez AWS, déclare :De nombreuses entreprises utilisent déjà Neo4j Aura Enterprise dans leurs processus, notamment pour exécuter leurs graphes de connaissances, avoir des recommandations en temps réel ou encore élaborer des rapports sur de potentielles fraudes. Des usages qui permettent, par ailleurs, d’optimiser les chaînes d’approvisionnement, la gestion de la conformité et bien d’autres en fonction de leurs contextes.Neo4j est spécialisée dans la technologie des graphes dont la base de données aide les entreprises à prédire la façon dont les personnes, les processus et les systèmes sont interconnectés. Grâce à cette approche axée sur les relations, les applications développées avec Neo4j relèvent les principaux défis des données connectées, tels que l'analytique et l'intelligence artificielle, la détection de fraude, les recommandations en temps réel et les graphes de connaissances.Source : Neo4j Qu'en pensez-vous ?