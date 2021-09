Au cours des prochains mois, Amazon engagera un petit groupe de personnes au sein de sa division Amazon Web Services (AWS) pour développer une expertise et travailler avec des chercheurs extérieurs afin de surveiller les menaces futures.Selon les experts, cela pourrait faire d'Amazon, premier fournisseur mondial de services cloud avec 40 % de parts de marché selon le cabinet d'études Gartner, l'un des arbitres les plus puissants du monde en matière de contenus autorisés sur l'internet.Amazon a fait la une du Washington Post la semaine dernière pour avoir fermé un site Web hébergé sur AWS qui présentait la propagande de l'État islamique célébrant l'attentat suicide qui a tué environ 170 Afghans et 13 soldats américains à Kaboul jeudi dernier. Ils l'ont fait après que l'organisation de presse ait contacté Amazon, selon le Post.Cette approche proactive du contenu intervient après qu'Amazon ait exclu l'application de médias sociauxde son service cloud peu de temps après l'émeute du 6 janvier au Capitole pour avoir autorisé du contenu promouvant la violence., a déclaré AWS dans un communiqué., a-t-il ajouté.Les activistes et les groupes de défense des droits de l'homme tiennent de plus en plus souvent les sites web et les applications responsables des contenus préjudiciables, mais aussi l'infrastructure technologique sous-jacente qui permet à ces sites de fonctionner, tandis que les conservateurs politiques dénoncent la limitation de la liberté d'expression.Selon sa politique d'utilisation acceptable, AWS interdit déjà que ses services soient utilisés de diverses manières, notamment pour des activités illégales ou frauduleuses, pour inciter ou menacer de violence ou pour promouvoir l'exploitation et l'abus sexuels des enfants.Amazon demande d'abord à ses clients de supprimer les contenus violant ses politiques ou de mettre en place un système de modération des contenus. Si Amazon ne parvient pas à trouver un accord acceptable avec le client, elle peut retirer le site Web.Amazon vise à développer une approche des problèmes de contenu auxquels elle et d'autres fournisseurs de services de cloud sont plus fréquemment confrontés, notamment pour déterminer quand la désinformation sur le site Web d'une entreprise atteint une ampleur qui nécessite une action de la part d'AWS, a indiqué la source.La nouvelle équipe au sein d'AWS n'a pas l'intention de passer au crible les vastes quantités de contenu que les entreprises hébergent sur le cloud, mais elle cherchera à devancer les menaces futures, telles que les groupes extrémistes émergents dont le contenu pourrait se retrouver sur le cloud AWS.Amazon recrute actuellement un responsable mondial des politiques au sein de l'équipe de confiance et de sécurité d'AWS, qui est chargée de "protéger AWS contre une grande variété d'abus", selon une offre d'emploi publiée sur son site Web.L'offre comprend le stockage en cloud et les serveurs virtuels. AWS compte parmi ses clients de grandes entreprises comme Netflix, Coca-Cola et Capital One.Une meilleure préparation contre certains types de contenu pourrait aider Amazon à éviter les risques juridiques et de relations publiques., a déclaré Melissa Ryan, fondatrice de CARD Strategies, une société de conseil qui aide les organisations à comprendre les menaces d'extrémisme et de toxicité en ligne.Les services de cloud tels qu'AWS et d'autres entités telles que les bureaux d'enregistrement de domaines sont considérés comme la "colonne vertébrale d'Internet", mais ont traditionnellement été des services politiquement neutres, selon un rapport de 2019 de Joan Donovan, une chercheuse de Harvard qui étudie l'extrémisme en ligne et les campagnes de désinformation., a déclaré Ryan.Source : AmazonQue pensez-vous de cette décision d'Amazon ?