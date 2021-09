HPE poursuit sa conquête du marché des logiciels big data et de l'analytique, dont IDC prévoit qu’il devait atteindre 110 milliards de dollars d’ici 2023, avec les premiers services cloud d'analytique unifiée et de data lakehouse optimisés pour les environnements hybrides.

HPE s'attaque de front aux cybermenaces et aux ransomwares avec de nouveaux services cloud pour protéger les données des clients de la périphérie au cloud.

La plateforme edge-to-cloud HPE GreenLake associe contrôle et agilité pour que les entreprises puissent innover plus rapidement, proposer des expériences convaincantes et obtenir de meilleurs résultats commerciaux.

: un service cloud analytique ouvert et unifié pour moderniser toutes les données et applications où qu'elles soient (sur site, à la périphérie et dans le cloud). HPE GreenLake for data protection : un service cloud pour la reprise après sinistre et la sauvegarde afin de lutter contre les ransomwares et de sécuriser les données de la périphérie au cloud.

HPE Ezmeral Unified Analytics : une plateforme d'analyse et de data lakehouse unifiée et moderne, optimisée pour un déploiement sur site et s'étendant de la périphérie au cloud.

: un store d'objets natif Kubernetes, optimisé pour les performances d'analyse et donnant accès à l’ensemble des données de la périphérie au cloud. Élargissement de l'écosystème de partenaires HPE Ezmeral : La marketplace HPE Ezmeral propose un ensemble de solutions complètes certifiées (dont un nouveau support de NVIDIA, PepperData et Confluent, ainsi que des projets open-source tels qu’Apache Spark) provenant de partenaires éditeurs de logiciels indépendants qui permettent aux clients de construire leurs moteurs d'analyse. HPE a intégré 37 partenaires éditeurs de logiciels indépendants à HPE Ezmeral Marketplace depuis son lancement en mai 2021, offrant un support supplémentaire de l'écosystème pour les cas d'utilisation et les charges de travail de base des clients, y compris les cas d'utilisation du Big data et de l'IA/ML.

HPE Backup and Service : La sauvegarde as-a-service fournit une orchestration et une automatisation basées sur des règles de sauvegarde et protection les machines virtuelles et réduit les complexités de la gestion et de la maintenance du matériel, des logiciels ou de l'infrastructure cloud de sauvegarde.

HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework s'appuie sur les années d'expertise de HPE dans la fourniture de solutions sur site, pour répondre aux besoins des clients. HPE a identifié plusieurs secteurs qui doivent être évalué et mesurer pour déployer un modèle d’exploitation efficace du cloud. Ces domaines, qui comprennent la stratégie et la gouvernance, le personnel, les opérations, l’innovation, les applications, DevOps, les données et la sécurité, sont au cœur de HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework.



HPE fait son entrée dans deux grands marchés logiciels à forte croissance : l'analyse unifiée et la protection des données. Ensemble, ces solutions accélèrent la transition de HPE vers une société de services cloud, et offrent aux entreprises un large choix et une grande liberté pour leur stratégie commerciale et informatique, avec une plateforme cloud ouverte et moderne. Les nouvelles offres, qui s'ajoutent au portefeuille de services cloud HPE GreenLake, permettent d'innover avec agilité, à moindre coût, et comprennent les éléments suivants :Antonio Neri, président et CEO de HPE, a déclaré : "HPE poursuit ses travaux de développement de la plateforme edge-to-cloud HPE GreenLake. La plateforme compte désormais plus de 1 200 clients pour une valeur contractuelle totale de 5,2 milliards de dollars. Au cours de son dernier trimestre, troisième trimestre 2021, HPE a annoncé une croissance du chiffre d'affaires annuel de l'entreprise de 33 % par rapport à l'année précédente, et une hausse des commandes as-a-services de 46 % par rapport à l'année précédente. Plus récemment, HPE a annoncé que la plateforme HPE GreenLake avait été choisie par la NSA (National Security Agency) aux États-Unis.HPE GreenLake for unified analytics permet aux clients d'accélérer les initiatives de modernisation, pour toutes les données, de la périphérie au cloud. Disponibles sur la plateforme HPE GreenLake edge-to-cloud, les nouveaux services cloud sont conçus pour être cloud-natifs et éviter les migrations de données complexes vers le cloud public grâce à une plateforme analytique flexible et unifiée pour les données et les applications sur site, à la périphérie et dans les clouds publics. Désormais, les équipes d’analystes de données peuvent exploiter une solution cloud-native du secteur sur site, mettre à l'échelle les lakehouses Apache Spark et accélérer les workflows d'IA et de ML. Les nouveaux services cloud HPE GreenLake comprennent les éléments suivants :HPE fait son entrée sur le marché de la protection des données en tant que service (data protection-as-a-service) avec de nouveaux services cloud HPE GreenLake conçus pour moderniser la protection des données de la périphérie au cloud, faire face aux attaques ransomware et assurer une récupération rapide des données.HPE annonce également un ensemble de méthodes et d'outils d'automatisation éprouvés pour une approche axée sur les données afin d'obtenir le modèle d'exploitation cloud optimal dans tous les environnements :HPE GreenLake for analytics et HPE GreenLake for data protection seront disponibles au premier semestre 2022.HPE Edge-to-Cloud Adoption Framework est disponible dès à présentHewlett Packard Enterprise propose des plateformes allant de la périphérie du réseau au cloud (« Edge to Cloud »), sous forme de service, pour aider ses clients à obtenir plus rapidement des résultats en libérant partout la valeur de toutes leurs données.Source : HPE Que pensez-vous des nouvelles fonctionnalités de HPE Greenlake ?