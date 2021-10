Alors que de plus en plus d'organisations cherchent à migrer leurs bases de données dans le cloud pour améliorer leur agilité et leur scalabilité, OVHcloud propose un service entièrement géré, basé sur son infrastructure cloud de confiance, garantissant fiabilité et conformité.Sylvain Rouri, Chief Sales Officer chez OVHcloud, commente : "."Les solutions de bases de données managées offrent aux développeurs la possibilité de ne plus se soucier de la configuration des bases de données, de la mise en place et de la maintenance du logiciel, des sauvegardes et de l'infrastructure matérielle nécessaires pour faire fonctionner le service en toute sécurité. Elles sont en outre compatibles avec toutes les solutions OVHcloud (Bare Metal, Hosted Private Cloud, Public Cloud, Virtual Private Servers) ainsi qu'avec l'infrastructure sur site des entreprises.Grâce à Managed Databases for MongoDB - lancé en juin 2021 en version bêta, aujourd'hui disponible pour tous - les utilisateurs bénéficient de la dernière version officielle de MongoDB et peuvent démarrer leur projet en quelques minutes grâce au système verticalement intégré d'OVHcloud.Managed Databases for MongoDB est disponible dans toutes les régions, sauf aux États-Unis.La version bêta gratuite sera disponible à partir de la mi-octobre dans toutes les langues.OVHcloud est un spécialiste européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s’appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l’orchestration de son réseau de fibre optique.Source : OVHCloud Que pensez-vous de Managed Databases for MongoDB ?