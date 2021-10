Ces nouvelles fonctionnalités font partie des annonces faites par Google Cloud pour donner le coup d'envoi de sa conférence annuelle des clients, qui se tient cette année de manière virtuelle en raison de la pandémie.Les principaux fournisseurs occidentaux de services de cloud computing, à savoir Google, Microsoft et Amazon, se font concurrence depuis des années sur les offres de durabilité. Ils visent à servir les entreprises qui subissent des pressions de la part des parties prenantes pour repenser les opérations à la lumière du changement climatique.Le nouvel outil de rapport sur l'empreinte carbone de Google, similaire à celui que Microsoft propose déjà, indique les émissions associées à l'électricité utilisée pour stocker et traiter les données d'un client. En outre, Google avertira désormais ses clients lorsqu'ils gaspillent de l'énergie avec des services en cloud inactifs.La nouvelle offre de cartographie, Google Earth Engine, était utilisée par des dizaines de milliers de chercheurs, de gouvernements et de groupes de pression depuis 2009. Mais Google permet désormais aux entreprises d'accéder à ce service, qui comprend de nombreux jeux de données géospatiales volumineux tels que Landsat et les logiciels nécessaires pour les analyser. Amazon a pris une initiative similaire.", a déclaré Jen Bennett, directrice technique de Google Cloud.Earth Engine pourrait aider à garantir la durabilité des chaînes d'approvisionnement et à prévoir les problèmes d'exploitation liés à des conditions météorologiques extrêmes, selon Google. Unilever Plc, qui a testé la technologie au cours des 12 derniers mois, a passé au crible ses sources d'huile de palme en Indonésie, mais il n'a pas été possible de savoir si cela avait entraîné des changements de pratiques.Source : GoogleQue pensez-vous de Google Earth Engine ?