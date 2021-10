Les actions étaient en hausse à environ 19,70 euros à 0739 GMT, après avoir plongé juste en dessous du prix de l'offre dans les premiers échanges.OVHcloud avait fixé jeudi le prix de son introduction en bourse à 18,5 euros par action , soit le bas de la fourchette de ses prévisions, ce qui implique une valeur de marché d'environ 3,5 milliards d'euros (4,1 milliards de dollars).", a déclaré Cédric O, ministre français de la technologie, lors d'une cérémonie de lancement. "".Certains politiciens espèrent qu'OVHcloud - le plus grand fournisseur de services de cloud basé en Europe - pourrait offrir une alternative aux géants américains Amazon Web Services, Azure de Microsoft et Google Cloud, qui dominent le marché.Toutefois, l'entreprise n'a pas encore atteint l'envergure et la puissance financière nécessaires pour réduire leurs parts de marché.OVHcloud est la deuxième plus grosse cotation sur Euronext Paris cette année, après celle d'Antin Infrastructure Partners en septembre, qui lui a apporté une valeur marchande d'environ 4,1 milliards d'euros.OVHcloud s'ajoute à une longue liste d'entreprises européennes qui s'introduisent en bourse cette année, mais un marché capricieux a vu quelques débuts hésitants, avec le groupe français d'immobilier de santé Icade Santé et le suisse Chronext qui ont retardé leurs entrées.Sources : Euronext Paris, Cedric O, ministre français de la technologieQue pensez-vous de cette augmentation des actions d'OVHCloud le premier jour de son entrée en bourse ?Etes-vous aussi optimiste que l'est le ministre français de la technologie, Cédric O ?A votre avis, l'entrée en bourse d'OVHcloud lui permettra-t-elle de concurrencer les géants américains ? peut-on enfin parler de cloud européen souverain ?