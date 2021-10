Ce développement marque la dernière incursion en date de l'entreprise dans le domaine des semi-conducteurs, reflétant les initiatives d'autres acteurs mondiaux du cloud, tout en s'inscrivant dans les priorités du gouvernement chinois visant à stimuler le secteur des puces du pays.Développée par l'unité interne de semi-conducteurs d'Alibaba, T-Head, la puce - le Yitian 710 - est basée sur l'architecture de la société britannique Arm Ltd, et ne sera pas disponible pour une utilisation commerciale en dehors d'Alibaba.Alibaba est le plus grand fournisseur d'informatique en cloud computing en Chine en termes de part de marché et le troisième au niveau mondial, selon le cabinet d'études Gartner.Ses rivaux dans le secteur ont également sorti leurs propres puces de serveur. Huawei et Amazon s'appuient sur leurs puces Kunpeng et Graviton respectives pour alimenter leur infrastructure de cloud computing.Alibaba a également déclaré qu'il avait développé une ligne de serveurs propriétaires, appelée Panjiu, et a ajouté qu'il mettrait le code source de sa série Xuantie de cœurs IP - basée sur l'architecture open source RISC-V - à la disposition du public. Alibaba a dévoilé le Xuantie en 2019.Le gouvernement chinois exhorte depuis longtemps les industriels à investir dans le secteur national des puces, qui reste en retrait par rapport à celui de ses homologues mondiaux.Le pays reste dépendant des entreprises étrangères pour une grande partie de ses semi-conducteurs avancés, une vulnérabilité mise en évidence lorsque les sanctions américaines contre Huawei ont paralysé l'activité florissante de cette entreprise dans le domaine des smartphones.Outre Alibaba, le géant de la recherche Baidu et le fabricant de téléphones Xiaomi, ainsi qu'un certain nombre d'entreprises chinoises du secteur automobile et de l'électroménager ont commencé à investir dans les puces.Source : AlibabaQu'en pensez-vous ?La pénurie de puces sera-t-elle résolue pus tôt que prévue, avec l'augmentation des investisseurs chinois ?