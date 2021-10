Selon les Français, les bénéfices du stockage sur le cloud sont largement identifiés : accéder à ses contenus en toutes circonstances (58 %), sauvegarder ses données (58 %) et disposer de capacités de stockage plus importantes (47 %). En revanche, seuls 21 % des Français mettent en avant une bonne protection des données, 18 % la flexibilité pour les usages professionnels et 13 % la limitation de l’empreinte carbone numérique.Parmi les données que les Français seraient prêts à stocker sur le Cloud, sont citées les photos personnelles (pour 60 % d’entre eux), des documents professionnels (pour 53 %) et des vidéos personnelles (pour 52 %). Ils ne sont cependant que 37 % à déclarer qu’ils pourraient y stocker des documents personnels et 23 % des informations de paiement. Cela est probablement dû aux doutes qu’entretiennent les Français en matière de sécurité́ des données stockées.L’hébergement en France des données stockées sur le Cloud est un critère important pour 86 % des Français, mais 38 % d’entre eux ne savent pas comment le vérifier.Pour Christophe Negrier, VP Technology Leader Oracle France : «Les résultats sont basés sur une enquête mené par l’institut Odoxa entre les 6 et 7 octobre 2021. Un échantillon de 1005 personnes françaises agée de 18ans et plus représentatives de la population a été interrogé par internet.Oracle propose des suites d'applications intégrées ainsi qu'une infrastructure sécurisée et autonome dans le cloud Oracle.Source : Oracle Trouvez-vous cette étude pertinente ou pas ?A votre avis, quels sont les facteurs qui empêchent les français d'utiliser le cloud ?Utilisez-vous le cloud pour vos données personnelles ou uniquement pour les données professionnelles ? avez-vous déjà été victime de cyberattaques sur vos données stockées sur le cloud ?Quel est le principal avantage que vous tirez de l'utilisation du cloud ? Y-a-t-il des inconvénients ?