La Migration Factory d'Informatica pour les clients Informatica PowerCenter qui automatisent plus de 90 % des mappings d'intégration de données existants vers IDMC sur Azure et Azure Synapse Analytics

Un accès gratuit aux experts en stockage et en gestion de données dans le cloud de Microsoft et d'Informatica pour guider les clients vers les meilleures pratiques et garantir la réussite des migrations.

Des incitations financières de Microsoft et d'Informatica pour les logiciels et les services professionnels qui réduisent considérablement le coût de la migration.

IDMC peut être acheté sur Azure Marketplace, ce qui permet aux clients d'appliquer la totalité de leur abonnement IDMC à leur contrat d'engagement de consommation Microsoft Azure.

Cette offre, disponible sur Azure Marketplace, aide les clients à rationaliser leur approvisionnement et leur permet de respecter leurs engagements financiers avec les solutions Informatica sur Azure.Le programme Modern Cloud Analytics est accessible aux clients communs de Microsoft et d'Informatica PowerCenter qui migrent leurs entrepôts de données et leurs charges de travail ETL on-premise vers IDMC on Azure et Azure Synapse Analytics. Il comprend :Amit Walia, CEO d'Informatica, déclare : «Microsoft et Informatica partagent une vision « cloud-first » et s'engagent à aider les clients à accélérer leur parcours de migration vers le cloud, a déclaré Scott Guthrie, vice-président exécutif, Cloud + AI, Microsoft. «Informatica, spécialiste de la gestion des données en mode cloud, donne aux entreprises les moyens de concrétiser le pouvoir de transformation des données. La nouvelle catégorie de logiciels, Informatica Intelligent Data Management Cloud (IDMC), alimenté par l'IA et une plateforme de gestion des données de bout en bout, cloud-first et cloud-native, qui connecte, gère et unifie les données à travers n'importe quel système hybride multi-cloud, permet aux entreprises de moderniser et de faire progresser leurs stratégies de données.Source : Informatica Qu'en pensez-vous ?