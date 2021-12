", a déclaré Amazon sur son tableau de bord.Les caméras de sécurité Ring d'Amazon, l'application bancaire mobile Chime et le fabricant d'aspirateurs robots iRobot, qui utilisent les services Web d'Amazon (AWS), ont signalé des problèmes selon leurs pages de médias sociaux.L'application de trading Robinhood et les services de streaming Disney+ et Netflix de Walt Disney (DIS.N) étaient également en panne, selon Downdetector.com.", a déclaré Doug Madory, responsable de l'analyse Internet au cabinet d'analyse Kentik.Amazon a déclaré que la panne était liée aux périphériques réseau et à l'interface de programmation d'applications, ou API, qui est un ensemble de protocoles permettant de construire et d'intégrer des logiciels d'application.Le site Downdetector.com a recensé plus de 24 000 cas de personnes ayant signalé des problèmes avec Amazon, notamment avec Prime Video et d'autres services. Le site de suivi des pannes rassemble des rapports d'état provenant de plusieurs sources, dont les erreurs soumises par les utilisateurs sur sa plate-forme.Les utilisateurs ont commencé à signaler des problèmes vers 10 h 40 (heure de l'Est) mardi et la panne pourrait avoir touché un plus grand nombre d'utilisateurs.Selon le site d'évaluation des outils Web ToolTester, Amazon a connu 27 pannes liées à ses services au cours des 12 derniers mois.En juin, des sites Web tels que Reddit, Amazon, CNN, PayPal, Spotify, Al Jazeera Media Network et le New York Times ont été touchés par une panne généralisée d'une heure liée au fournisseur américain de réseau de diffusion de contenu Fastly Inc (FSLY.N), un petit rival d'AWS.Source : AmazonQu'en pensez-vous ?Avez-vous également été affecté par cette panne généralisée du cloud d'Amazon ?