La solution Cybereason AI-Driven XDR permet aux défenseurs de prévoir, de comprendre et de mettre fin aux attaques sophistiquées. Elle utilise le Cybereason MalOp, qui analyse plus de 23 trillions d'événements de sécurité par semaine pour fournir une détection et une réponse aux incidents instantanées, ainsi que la capacité de Google Chronicle à ingérer et à normaliser des pétaoctets de données provenant de l'ensemble de l'environnement informatique pour une protection à grande échelle.Lior Div, PDG et cofondateur de Cybereason, décmare : "".Au lieu d'être alertés sur des événements individuels, les utilisateurs peuvent comprendre instantanément la progression complète de l'attaque à travers chaque appareil, identité d'utilisateur, application et déploiement de cloud et mettre fin aux attaques immédiatement. Cela permet aux défenseurs de passer d'une approche axée sur les alertes et nécessitant beaucoup de travail à un modèle prédictif axé sur les opérations. Cybereason AI-Driven XDR peut identifier des signes subtils de comportement malveillant et prédire les prochaines étapes probables d'un attaquant, ce qui lui permet d'anticiper et de bloquer les attaques de manière proactive.", déclare Sunil Potti, directeur général et vice-président de la sécurité du cloud chez Google Cloud.