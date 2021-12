AWS pourrait nuire aux entreprises fournisseurs de mainframes





Les produits d'AWS pourraient accélérer la disparition des mainframes





Même si les mainframes sont encore très présents dans les grands groupes, en particulier dans les banques et les assurances, et continuent d'être la colonne vertébrale d'une immense quantité de transactions, ils sont désormais en voie de disparition. Et AWS semble vouloir accélérer cette tendance. En effet, aujourd'hui, le coût, l'agilité et de nombreux autres facteurs incitent les entreprises à migrer vers des infrastructures modernes, mais un certain nombre de problèmes doivent être traités avant, pendant et après le processus de migration. Il s'agit, entre autres, de la complexité des applications et de leur compatibilité avec le cadre cible proposé.Tous ces éléments auront une incidence sur les résultats de la migration et sur les opérations commerciales globales d'une entreprise. Comme la gestion des systèmes informatiques hérités tels que les mainframes pose un certain nombre de défis, les responsables informatiques doivent être préparés à faire face à ces problèmes et à ces processus complexes. Ainsi, bien que certaines organisations ressentent le besoin de migrer leurs charges de travail vers une infrastructure moderne, elles peinent à franchir le pas. La réponse du leader mondial des services de cloud computing est "AWS Mainframe Modernization". Le nouveau service offre deux options aux clients.Certains peuvent vouloir remanier leurs charges de travail mainframe pour les faire fonctionner sur AWS en transformant les applications héritées - probablement écrites en COBOL - en services modernes basés sur Java dans le cloud. Les clients peuvent également conserver leurs applications telles qu'elles sont écrites et réorganiser leurs charges de travail sur AWS en réutilisant le code existant avec un minimum de modifications. AWS Mainframe Modernization promet un pipeline de migration complet, de bout en bout, qui comprend les outils de développement, de test et de déploiement nécessaires à l'automatisation du processus.« Avec le lancement d'AWS Mainframe Modernization, les clients et les intégrateurs de systèmes peuvent désormais moderniser plus rapidement leurs charges de travail mainframe existantes de manière prévisible et se débarrasser d'une grande partie de la complexité et du travail manuel qu'impliquent les migrations », a déclaré William Platt, directeur général des services de migration chez AWS. Ce service met le fournisseur de services de cloud computing en concurrence avec les fabricants de mainframes et les fournisseurs de logiciels spécialisés, parmi lesquels IBM, Unisys, Bull, NEC et Fujitsu. Le nouveau produit d'AWS pourrait être un bâton dans leurs roues.Selon Adam Selipsky, PDG de l'entreprise, AWS Mainframe Modernization peut réduire le temps de migration de deux tiers grâce à l'automatisation quasi complète du processus. En partant d'une analyse du mainframe, AWS Mainframe Modernization décide si le "refactoring" ou le "replatforming" est la meilleure solution avant de proposer des options.Il peut également automatiser la réécriture du code : Selipsky a spécifiquement déclaré qu'il est capable de convertir COBOL en Java tout seul. Cette dernière fonctionnalité ne manquera pas d'enthousiasmer ceux qui veulent utiliser l'apprentissage automatique et ses capacités d'analyse, mais qui n'ont pas le bagage nécessaire pour le faire.Plus de 50 ans après l'apparition du premier mainframe, le System/360 d'IBM, ces machines imposantes sont encore très présentes dans les secteurs de la banque, de l'assurance et du commerce de détail, grâce à leur capacité à traiter efficacement d'énormes volumes de transactions, et à leur réputation en matière de sécurité et de temps de fonctionnement. Cependant, ces systèmes sont incroyablement coûteux et difficiles à entretenir, et le nombre de personnes qualifiées pour s'occuper de ces logiciels anciens ne cesse de diminuer. Depuis des années, AWS tente d'inciter ses clients à délaisser les mainframes et migrer vers ses centres de données.Cette fois-ci, l'entreprise affirme avoir construit un moteur d'exécution qui fournit toutes les capacités de calcul, de mémoire et de stockage nécessaires à l'exécution d'applications remaniées et "replatformées", tout en gérant automatiquement l'approvisionnement en capacité, la sécurité, l'équilibrage des charges, la mise à l'échelle et la surveillance de l'état des applications. AWS a assuré que comme tout cela se fait via le cloud public, il n'y a pas de coûts initiaux, et les clients ne paient que pour la quantité de calcul provisionnée.La banque brésilienne Banco Inter a été l'une des premières organisations à s'inscrire à Mainframe Modernization avec AWS. « En utilisant le runtime géré AWS Mainframe Modernization, nous espérons simplifier nos opérations de traitement des cartes pour une résilience et une évolutivité accrues », a déclaré Guilherme Ximenes, directeur technique chez Banco Inter. « Nous sommes également enthousiasmés par le pipeline DevOps CI/CD qui nous permettra d'accroître l'agilité dont nous avons besoin pour offrir plus rapidement à nos clients de nouvelles capacités de transaction par carte de crédit et de débit ».Par ailleurs, certains critiques pensent qu'AWS Mainframe Modernization est particulièrement bienvenue dans le monde post-pandémique, qui a vu les mainframes et COBOL revenir dans l'actualité en raison de l'incapacité des vieux mainframes obsolètes à traiter les demandes de chômage. « Les mainframes sont ainsi revenus dans l'esprit du public et l'on s'est rendu compte que tout le monde voulait qu'ils disparaissent, mais que la plupart d'entre eux en dépendent encore », ont-ils déclaré.Actuellement, AWS Mainframe Modernization est disponible en avant-première dans les régions de l'Est des États-Unis (N. Virginia), de l'Ouest des États-Unis (Oregon), de l'Asie-Pacifique (Sydney), de l'UE (Francfort) et de l'Amérique du Sud (São Paulo), avant d'être étendu à d'autres sites "dans les mois à venir".Source : AWS Quel est votre avis sur le sujet ?Que pensez du service géré AWS Mainframe Modernization ?IBM doit-il craindre pour son chiffre d'affaires sur le marché des mainframes ?Pensez-vous que les mainframes vont effectivement disparaître ou resteront-ils encore longtemps ? Pourquoi ?