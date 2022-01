Anthony Schmitt, responsable du réseau chez ENGIE IT, confie : «».La migration des workloads et des données vers un environnement cloud nécessite une surveillance continue avant, pendant et après le processus de migration. Les solutions de NETSCOUT sont donc interopérables avec diverses technologies de base AWS, notamment Amazon Traffic Mirroring, VPC Ingress Routing, AWS Gateway Load Balancer (GWLB) et AWS Security Hub. NETSCOUT et AWS ont uni leurs efforts pour optimiser et automatiser la visibilité de bout en bout sur AWS, afin de faciliter la migration des workloads d’ENGIE IT.Anoop Bisht, chef d’équipe IT chez Amazon Web Services, explique : «».Le Gateway Load Balancer (GWLB) d’AWS, dévoilé récemment, permet en effet à NETSCOUT d’offrir une meilleure visibilité de bout en bout à ses clients en déployant des dispositifs performants en matière d’inspection approfondie des paquets, de gestion des performances des applications et de sécurité, avec une disponibilité et une évolutivité élevées.Les entreprises clientes utilisent les solutions virtuelles NETSCOUT déployées derrière le GWLB pour bénéficier d’une visibilité accrue, d’un triage des services, d’une analyse du réseau, d’une identification des services et d’une protection contre les attaques de la couche application ciblant des destinations telles que les serveurs Web. En outre, le GWLB étend la visibilité de NETSCOUT sur AWS en ajoutant de nouveaux points de surveillance de l’acquisition de paquets pour le trafic Nord/Sud (N/S) à la périphérie du réseau AWS, vers/depuis le centre de données sur site, ainsi que dans le trafic inter-VPC Est/Ouest (E/W).Michael Szabados, Chief Operating Officer chez NETSCOUT, explique : «».NETSCOUT SYSTEMS aide à protéger les services opérationnels numériques contre les perturbations de la sécurité, de la disponibilité et des performances.Source : Netscout Que pensez-vous de ce partenariat ?