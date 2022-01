Les priorités et les rapports environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) recevant des niveaux croissants d'attention de la part des entreprises, plus de 90 % des organisations ont augmenté leurs investissements dans les programmes de développement durable depuis le début de la pandémie par rapport aux investissements de 2017.", a déclaré Ed Anderson, vice-président de recherche distingué chez Gartner.Selon Gartner, les 10 plus grands fournisseurs de cloud (en termes de chiffre d'affaires) ont représenté 70 % de l'ensemble des dépenses informatiques en matière d'infrastructure, de plateforme et de services applicatifs de cloud. Les initiatives de durabilité du cloud commenceront par les principaux fournisseurs de cloud, qui font partie des plus grands opérateurs de centres de données au monde et qui sont essentiels à la réduction des émissions de carbone liées à l'informatique.", a déclaré Anderson. "".."Source : GartnerQue pensez-vous du cloud durable ? est-ce réalisable ?Qu'en est-il au sein de votre entre entreprise ? les émissions de carbone des principaux fournisseurs de cloud constitueront-elles un critère déterminant pour l'achat des services ?