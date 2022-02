Année 2018 2019 2020 2021 Chiffre d'affaires en millions 5 838 $ 8 918 $ 13 059 $ 19 206 $ Bénéfice (perte) en millions (4 348 $) (4 645 $) (5 607 $) (3 099 $)

En 2021, la grande enseigne de la recherche et de la publicité a révélé qu'elle avait prolongé la durée de vie opérationnelle de ses serveurs cloud de trois à quatre ans et a découvert qu'elle pouvait tirer quelques années supplémentaires de certains kits de mise en réseau, qui pouvaient être remplacés parfois après cinq ans.Dans son annonce des résultats du quatrième trimestre 2021, la société mère de Google, Alphabet, a révélé l'impact financier de ce changement : pour l'année complète, Google Cloud a réduit les charges d'amortissement de 2,6 milliards de dollars.Néanmoins, malgré le fait que ces anciens serveurs lui ont permis de faire des économies, Google Cloud a généré des pertes : 890 millions de dollars au quatrième trimestre et 3,1 milliards de dollars sur l'année.Les quatre dernières années de Google Cloud ont produit les chiffres suivants :Lors de l'appel aux investisseurs pour communiquer les résultats d'Alphabet, les dirigeants ont préféré se concentrer sur la croissance des revenus de Google Cloud, qui a augmenté de 45 % d'une année sur l'autre. Le PDG Sundar Pichai a également révélé que les revenus du carnet de commandes d'Alphabet avaient augmenté de plus de 70 % pour atteindre 51 milliards de dollars, dont la plupart sont attribuables aux engagements de dépenses sur Google Cloud.Il a dressé une liste de clients de premier ordre qui se sont engagés avec Google Cloud pour démontrer d'où viendra cet argent, a noté une force de vente qui avait plus que triplée et des partenaires de distribution qui ont plus que doublé leur contribution aux revenus.Ces clients sont vraisemblablement heureux que leur code soit exécuté sur d'anciens serveurs, bien qu'Intel fasse la promotion de son plus récent silicium Xeon Scalable, indiquant qu'il offre « une amélioration moyenne des performances de 1,46 fois de génération en génération ».Les pertes générées par Google Cloud n'ont pas eu d'influence sur l'humeur générale de Pichai, car Alphabet a généré 257,6 milliards de dollars de revenus en 2021, soit une hausse de 41 % d'une année sur l'autre. Le chiffre d'affaires n'avait augmenté que de 13 % en 2020, le taux le plus faible depuis plus de dix ans, après que les annonceurs ont réduit leurs dépenses au cours des premières semaines de la pandémie. En 2021 comme en 2020, l'activité publicitaire de Google, y compris YouTube, a représenté 81 % des revenus d'Alphabet. D'autres entreprises comme Amazon et TikTok, propriété de ByteDance, ont pris de petits morceaux de la part de Google sur le marché mondial de la publicité.Le bénéfice net a dépassé 76 milliards de dollars, cela représente plus de 200 millions de dollars de profit chaque jour de l'année. « Le quatrième trimestre a vu une forte croissance continue de notre activité publicitaire, qui a aidé des millions d'entreprises à prospérer et à trouver de nouveaux clients, un record de ventes trimestrielles pour nos téléphones Pixel malgré les contraintes d'approvisionnement, et notre activité cloud qui continue de croître fortement », s'est réjouit le PDG.Les ventes publicitaires ont augmenté et les smartphones Pixel ont établi de nouveaux records de ventes. Le cours de l'action de la société a brièvement dépassé les 3 000 $ au cours du trimestre. Alphabet a annoncé qu'en juillet, il procédera à un fractionnement d'actions de vingt pour un, ce qui signifie que les actionnaires se verront attribuer 19 nouvelles actions pour chacune qu'ils détiennent actuellement. C'est une tactique souvent utilisée pour rendre l'investissement moins intimidant pour les petits acheteurs.La société vise désormais les téléviseurs connectés pour augmenter encore plus ses bénéfices.Philipp Schindler, directeur commercial, a déclaré aux investisseurs que les télés connectées sont devenues « l'écran à la croissance la plus rapide d'Alphabet, et nous pensons qu'il y a une tonne de pistes à parcourir ».« Les marques… peuvent personnaliser les publicités à grande échelle et utiliser le séquençage des publicités vidéo pour raconter des histoires puissantes », a-t-il déclaré, ajoutant que les annonceurs peuvent cibler les téléviseurs connectés, « ce qui signifie que les utilisateurs bénéficient d'une expérience de visionnage plus utile et que les marques peuvent générer davantage de ventes en ligne et/ou pistes ».Source : résultats financiers d'Alphabet Utilisez-vous les services Google Cloud en entreprise ou en privé ?Si oui, qu'en pensez-vous ? Si non, quels services cloud utilisez-vous ?