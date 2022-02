Akamai amorce l'acquisition de Linode

Akamai Technologies est une société américaine spécialisée dans la mise à disposition de serveurs de cache pour les entreprises. La mise en cache de contenu Web permet une économie de débit internet, économie particulièrement intéressante pour les sites à très fort trafic.Le réseau informatique d'Akamai est doté d'une architecture de plus de 100 000 serveurs à travers le monde, répartis dans 135 pays différents4. Les contenus web stockés en cache sont distribués à l'identique sur chacun de leurs réseaux. Les requêtes provenant des clients de ces réseaux sont alors redirigées non pas vers la source originale, mais vers la copie « locale » la plus proche.De nombreux sites utilisent ces services de cache, depuis des sites de gros médias (le New York Times, Reuters) à ceux de grandes entreprises du secteur de l'informatique (Microsoft, Apple, Adobe, Logitech, Facebook), en passant par des sites de commerce en ligne tels que Voyages-sncf.com, le site des Galeries Lafayette, les télévisions comme France 2, TF1, des spécialistes de la Digital Intelligence comme AT Internet ou encore des sites tels qu'AlloCiné.Linode (dont le nom provient de la fusion des mots Linux et node) se positionne comme un service cloud construit par et pour les développeurs et propose des services à grande échelle à des prix inférieurs aux plus grands fournisseurs de cloud. L'entreprise américaine exploite onze centres de données répartis en Amérique, au Canada, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Inde, au Japon, à Singapour et en Australie.Ses produits phares sont des services d'hébergement cloud avec plusieurs forfaits à différents prix. Depuis novembre 2019, Linode propose cinq types de services de calcul adaptés aux besoins spécifiques des clients, tels que des exigences de mémoire élevées, un processeur ou un processeur graphique dédié ou une utilisation à usage général. Linode Block Storage permet aux utilisateurs d'étendre la capacité de stockage de leur serveur avec des volumes à la demande. Linode Backup permet aux clients de sauvegarder leurs serveurs sur une base quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Linode Manager et NodeBalancer permettent tous deux aux utilisateurs de gérer plusieurs instances de serveur sur un seul systèmeAkamai a annoncé avoir conclu un accord définitif pour acquérir Linode, l'un des fournisseurs de plateformes d'infrastructure en tant que service (IaaS) « les plus faciles à utiliser et les plus fiables », selon Akamai.Et d'indiquer que : « les expériences numériques modernes, y compris les environnements virtuels comme le métavers, sont créées grâce à la convergence des médias, du divertissement, de la technologie, du commerce électronique, des services financiers et des jeux en ligne. Akamai est un partenaire clef des leaders mondiaux de ces secteurs depuis des décennies en alimentant et en protégeant les applications dans le monde multi-cloud et multi-plateforme d'aujourd'hui. Avec Linode, qui a rendu simple, abordable et accessible aux développeurs l'utilisation du cloud computing, Akamai deviendra la plateforme de calcul la plus distribuée au monde, du cloud à la périphérie ».Le PDG et co-fondateur d'Akamai, le Dr Tom Leighton, a déclaré que l'acquisition signifierait que la société qu'il dirige peut gérer des charges de travail couvrant tous les environnements, du cloud à la périphérie, et a suggéré que les développeurs aimeraient travailler avec un réseau combiné de diffusion de contenu et de cloud pour tester et déployer de telles candidatures.Dans un billet de blog, le fondateur et PDG de Linode, Christopher Aker, a décrit une « synergie naturelle entre Akamai et Linode ».« Le mariage des produits de calcul et de stockage de Linode avec les solutions sans serveur, CDN et de sécurité d'Akamai offrira aux clients une gamme plus large de services pour créer, moderniser et faire évoluer la prochaine génération d'applications », a-t-il déclaré.Une diapositive utilisée dans la présentation montrée aux investisseurs d'Akamai fait écho à ces propos, suggérant que les clients e-commerçants des sociétés fusionnées pourraient apprécier la possibilité de combiner les bases de données gérées de Linode avec les outils de traitement des données personnelles d'Akamai, ou un opérateur de métavers pourrait utiliser des GPU distribuées hébergées sur le backbone privé de Linode et d'Akamai pour offrir une expérience de réalité virtuelle à n'importe quel appareil.Aker a déclaré que l'accord ne changera rien pour les utilisateurs de Linode, mais qu'avec le temps, la société « offrira des produits, des services, une expertise, des emplacements et une évolutivité entièrement nouveaux, tandis qu'Akamai pourra tirer parti de l'expertise approfondie de Linode en matière de calcul, de stockage et d'infrastructure en tant que service à la demande ».« L'opportunité de combiner les capacités de cloud computing conviviales pour les développeurs de Linode avec la plateforme de pointe et les services de sécurité d'Akamai est une transformation pour Akamai », a estimé le Dr Tom Leighton, PDG et co-fondateur d'Akamai Technologies. « Akamai est un pionnier dans le domaine de l'edge computing depuis plus de 20 ans, et aujourd'hui nous sommes ravis d'ouvrir un nouveau chapitre de notre évolution en créant une plateforme cloud unique pour créer, exécuter et sécuriser des applications du cloud à la périphérie. Il s'agit d'une grande victoire pour les développeurs qui pourront désormais créer des applications sur une plateforme offrant une évolutivité, une portée, des performances, une fiabilité et une sécurité sans précédent ».Christopher Aker, fondateur et PDG de Linode, a ajouté : « Nous avons lancé Linode il y a 19 ans pour rendre la puissance du cloud plus facile et plus accessible. En cours de route, nous avons construit une plateforme de cloud computing approuvée par les développeurs et les entreprises du monde entier. Aujourd'hui, ces clients sont confrontés à de nouveaux défis à mesure que les services cloud deviennent globaux, y compris le calcul, le stockage, la sécurité et la livraison du cœur à la périphérie. La résolution de ces défis nécessite une intégration et une échelle considérables qu'Akamai et Linode prévoient de réunir sous un même toit. Cela marque un nouveau chapitre passionnant pour Linode et un grand pas en avant pour nos clients actuels et futurs ».Selon les termes de l'accord, Akamai a accepté d'acquérir la totalité des actions en circulation de Linode Limited Liability Company pour environ 900 millions de dollars, après les ajustements habituels du prix d'achat. Suite à la structuration de la transaction comme un achat d'actifs, Akamai s'attend à réaliser des économies d'impôts sur les bénéfices au cours des 15 prochaines années, dont la valeur actualisée nette est estimée à environ 120 millions de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022 et est soumise aux conditions de clôture habituelles.L'acquisition a été annoncée parallèlement aux résultats du quatrième trimestre d'Akamai, qui a généré un chiffre d'affaires de 905 millions de dollars, en hausse de 7 % en glissement annuel, et un bénéfice net de 161 millions de dollars, soit une augmentation de 42 %.Akamai tenait particulièrement à souligner que ses services liés à la sécurité ont vu leurs revenus grimper de 23 % en glissement annuel, à 365 millions de dollars pour le trimestre. Pour l'ensemble de l'année, le chiffre d'affaires s'est élevé à 3,5 milliards de dollars, ce qui représente une amélioration de 8 %. Le bénéfice net annuel de 652 millions de dollars a été un bond de 17 % par rapport au résultat de 2020.Sources : Akamai