Se connecter avec les talents externes et internes grâce à l’IA. iCIMS adopte une approche unique d'intelligence artificielle dans son Talent Cloud afin de simplifier, accélérer et motiver les processus de mobilité interne et de recrutement. iCIMS conçoit et développe ses solutions pour l'avenir avec des technologies de pointe, y compris son IA brevetée pour permettre aux candidats de trouver facilement le bon emploi, d'être recrutés par la bonne entreprise et d’y construire leur carrière. Avec sa solution de matching et son chatbot de recrutement, tous deux alimentés par une IA conçue pour améliorer la pertinence et réduire les biais, iCIMS connecte les talents aux bonnes offres.





Transformer la manière dont elles retiennent leurs talents. iCIMS Opportunity Marketplace permet aux collaborateurs de gérer facilement leurs compétences directement depuis leur profil et de consulter leurs opportunités de développement avec un assistant virtuel disponible 24h/24 et 7j/7. La solution a été pensée pour booster l'expérience collaborateur afin qu’ils puissent aller plus loin, non pas seulement identifier les opportunités mais pouvoir les créer selon leur inspiration.





Créer des expériences innovantes et personnalisées. Les équipes RH peuvent engager plus de talents avec un contenu vidéo dynamique qui peut être partagé sur plusieurs canaux tout au long du parcours candidat et raconter ainsi les succès et les témoignages marquants. En automatisant les campagnes marketing par email destinées à envoyer du contenu pertinent aux candidats, les équipes RH peuvent réduire le taux de désengagement des candidats, éviter le ghosting et garder les candidats motivés.

Selon une étude récemment menée par iCIMS, les dirigeants confirment que le turnover des salariés a un impact négatif sur les entreprises. En décembre 2021, Josh Bersin, l'analyste RH de référence au niveau mondial, prévoyait que la formation, la gestion des compétences et les parcours professionnels seraient des enjeux critiques pour les entreprises cette année. iCIMS Opportunity Marketplace peut aider les entreprises à relever ces défis en offrant une expérience candidat en interne similaire à celle proposée en externe, notamment grâce à une communication omnicanale, une IA spécialement conçue pour détecter les opportunités en interne et une gestion des compétences pour encourager les gens à rester et à grandir dans leur entreprise actuelle.« L», affirme Mark Brandau, VP portfolio marketing chez iCIMS.