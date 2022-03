Le passage au travail à distance pendant la pandémie, ainsi que le conflit russo-ukrainien, ont alimenté un pic de cyberattaques et stimulé la demande de logiciels de sécurité, un marché qui devrait plus que doubler par rapport à 2020 pour atteindre 352,25 milliards de dollars d'ici 2026, selon le cabinet d'études Mordor Intelligence.Microsoft, selon des rapports d'information, était également un prétendant pour Mandiant, qui s'est imposé comme une référence pour les entreprises enquêtant sur les cyberattaques, y compris les récentes violations chez News Corp et Nvidia.", a déclaré Jeff Pollard, analyste principal chez Forrester Research.L'opération renforcera l'activité de cloud computing de Google, qui génère plus de 19 milliards de dollars par an, et consolidera ses opérations de sécurité et ses services de conseil.L'offre de Google, qui s'élève à 23 dollars par action, représente une prime d'environ 53 % par rapport au cours de l'action Mandiant avant l'annonce de l'intérêt de Microsoft pour une transaction. L'action Mandiant a baissé de 3 % dans les échanges matinaux de mardi, tandis qu'Alphabet a légèrement augmenté de 0,5 %.Mandiant, qui se concentre sur la réponse aux cyber-incidents et les tests de cybersécurité, est devenue une entité autonome l'année dernière après que l'acquéreur FireEye Inc a vendu son activité de produits et le nom FireEye pour 1,2 milliard de dollars à un consortium dirigé par la société de capital-investissement Symphony Technology Group.", a ajouté M. Pollard.Source : GoogleQue pensez-vous dde ce rachat de Mandiant par Google ?