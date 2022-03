Les entreprises adoptent le multicloud

89 % des entreprises ont une stratégie multicloud, 80 % ont une stratégie de cloud hybride ;

de nombreuses entreprises cloisonnent les applications au sein d'un même cloud public ou privé : 45 % cloisonnent les applications sur différents clouds, 44 % utilisent le DR/Failover entre les clouds et 41 % intègrent les données entre les clouds ;

41 % des organisations participantes comptant plus de 10 000 employés utilisent des outils de sécurité multicloud et 37 % de toutes les organisations participantes utilisent des outils de gestion des coûts multicloud.

L'adoption du cloud public continue de s'accélérer

37 % des entreprises dépensent plus de 12 millions de dollars par an dans les clouds publics ;

plus de 55 % des charges de travail et des données des répondants devraient se trouver dans un cloud public dans les 12 mois à venir ;

66 % des personnes interrogées ont déclaré que l'utilisation du cloud était plus importante que prévu cette année, alors que 90 % d'entre elles avaient prévu une utilisation plus importante l'année dernière en raison du Covid-19 ;

53 % des personnes interrogées ont déclaré que le principal défi de la migration vers le cloud était de comprendre les dépendances des applications.

Comprendre les initiatives et les mesures relatives au cloud

59 % des entreprises prévoient d'optimiser l'utilisation actuelle du cloud (réduction des coûts), ce qui en fait la principale initiative pour la sixième année consécutive ;

57 % des entreprises prévoient de se concentrer sur la migration vers le cloud ;

74 % des entreprises utilisent la rentabilité et les économies pour mesurer les progrès du cloud computing.

Les entreprises adoptent une approche centralisée du cloud

74 % des entreprises ont une équipe centrale chargée du cloud ou un centre d'excellence du cloud (CCoE - cloud center of excellence) ;

53 % des équipes chargées du cloud sont responsables de la gestion de l'utilisation et des coûts de l'infrastructure en tant que service (IaaS)/de la plateforme en tant que service (PaaS) ;

57 % des entreprises ont déclaré faire appel à des fournisseurs de services gérés dans le cloud (MSP) pour gérer l'utilisation du cloud public.

Les principaux défis liés à l'utilisation du cloud

85 % de toutes les personnes interrogées indiquent que la sécurité est un défi, suivi par 83 % pour le manque de ressources/expertise, et 81 % pour la gestion des dépenses liées au cloud ;

pour les utilisateurs légers du cloud, le manque de ressources/expertise est le principal défi (84 %) ;

pour les utilisateurs importants du cloud, la sécurité est le principal défi (84 %) ;

la gestion des dépenses liées au cloud est un défi pour toutes les personnes interrogées (81 %) ;

37 % des entreprises ont déclaré que la compréhension des implications financières des licences logicielles est un défi pour les logiciels dans le cloud.

Les conteneurs sont désormais monnaie courante

47 % des entreprises utilisent actuellement AWS ECS/EKS pour les conteneurs, 43 % utilisent Docker et 42 % utilisent Kubernetes ;

les offres de conteneurs en tant que service (CaaS) des fournisseurs de clouds publics continuent de gagner en popularité auprès des clients ; cette année, un outil CaaS (AWS ECS/EKS) a dépassé Docker pour la première place ;

le manque de personnel interne compétent est cité par 42 % des personnes interrogées comme l'un des principaux défis liés aux conteneurs.

L'adoption des outils de configuration du cloud évolue

les modèles AWS CloudFormation (50 %) et les modèles Azure Resource Manager (48 %) sont désormais les outils de configuration les plus largement adoptés par les répondants ;

l'utilisation d'outils tiers a diminué par rapport à l'année dernière : Terraform a chuté de 36 % à 30 % ; Chef a chuté de 27 % à 20 % ; Puppet a chuté de 27 % à 20 % ; Ansible a chuté de 31 % à 27 % ; et Salt/SaltStack a chuté de 12 % à 5 % ;

le pourcentage le plus élevé d'entreprises interrogées utilise les modèles Azure Resource Manager (52 %), tandis que le pourcentage le plus élevé de PME utilise les modèles AWS CloudFormation (47 %).

L'édition 2022 du rapport de Flexera sur l'état du cloud (State of the Cloud Report) s'appuie sur un panel de 753 professionnels techniques et commerciaux du monde entier, issus d'un large éventail d'organisations, qui ont partagé leurs idées sur l'adoption des infrastructures et des services de cloud computing. Les participants à l'enquête proviennent d'un groupe de répondants indépendant des clients et prospects de Flexera. Le panel indépendant est rigoureusement entretenu et comprend des répondants approuvés avec des profils détaillés. L'enquête a été menée au cours du quatrième trimestre de 2021 et les résultats ont été publiés ce 9 mars.« Les données de l'enquête de cette année indiquent qu'Azure semble être en train de combler l'écart, ou de dépasser légèrement, AWS auprès de certains utilisateurs », indique le rapport. En tant que premier fournisseur de cloud à grande échelle, AWS est utilisé plus fréquemment par les organisations qui utilisent le cloud depuis plus longtemps et qui sont de gros utilisateurs de cloud. Sur l'ensemble des répondants, 81 % des organisations qui utilisent beaucoup le cloud utilisent AWS, contre 80 % qui utilisent Azure. Cependant, Flexera indique que parmi les organisations ayant une utilisation modérée du cloud, Azure a une légère avance.Il bénéficie d'une adoption plus élevée pour les organisations qui sont des utilisateurs légers. Bien que Google Cloud Platform (GCP) reste en troisième position parmi tous les niveaux de maturité, sa popularité est significativement plus élevée (51 %) au sein des organisations ayant une forte utilisation du cloud. Le rapport fait également état d'une augmentation du gaspillage des dépenses liées au cloud. Les répondants ont estimé que leur entreprise gaspillait 32 % des dépenses liées au cloud, contre 30 % l'année précédente. Le chiffre réel pourrait être plus élevé, car de nombreuses entreprises ont tendance à sous-estimer le montant de leur gaspillage.L'expertise, la sécurité et la gestion sont les principaux défis signalés par les répondants. En outre, pour ceux qui adoptent une approche plus privée que publique du cloud, Azure Stack de Microsoft arrive en tête, avec 37 % d'adoption pour les charges de travail en cours dans toutes les organisations, suivi de VMware vSphere. Il est intéressant de noter que, pour les entreprises, OpenStack a chuté de 31 % des personnes interrogées qui l'utilisent actuellement l'année dernière à seulement 16 % cette fois-ci. Selon Flexera, les clouds privés devraient continuer à jouer un rôle important dans de nombreuses organisations.En particulier celles où la sécurité ou la souveraineté est un problème et où les dirigeants veulent garder les données et les processus à proximité. Il est important de noter que si le rapport est issu d'une enquête menée auprès de 753 professionnels du monde entier, la majorité d'entre eux est basée aux États-Unis. Par ailleurs, le rapport indique que l'outillage natif gagne du terrain. Les outils tiers qui aident dans des domaines tels que l'orchestration et la gestion des conteneurs semblent perdre du terrain au profit des outils natifs des fournisseurs de cloud eux-mêmes.Flexera a également observé une croissance de l'utilisation du cloud par les PME. Les dépenses des PME dans les services de cloud reflètent une augmentation massive, avec 53 % des PME dépensant plus de 1,2 million de dollars, contre 38 % l'année dernière. Voici les autres points forts du rapport :« Une chose est certaine. Pour rester compétitives et maximiser les avantages disponibles, les entreprises doivent prendre des décisions stratégiques concernant l'architecture du cloud, l'utilisation des clouds publics, les outils efficaces et la gestion des coûts du cloud. Et les approches cloisonnées et décousues d'hier ne seront plus efficaces dans le monde numérique actuel, qui évolue rapidement », a conclu Flexera.Source : Flexera Quel est votre avis sur le sujet ?Selon vous, pourquoi les utilisateurs légers adoptent Azure plutôt qu'AWS ?Utilisez-vous Azure ? Pensez-vous qu'il est plus adapté pour les petites entreprises qu'AWS ?