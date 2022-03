AWS Certified Solutions Architect – Associate : pour permettre aux architectes solutions, ingénieurs concepteurs de solutions ou ceux qui conçoivent des applications et des systèmes sur AWS de valoriser leurs compétences techniques.





pour permettre aux architectes solutions, ingénieurs concepteurs de solutions ou ceux qui conçoivent des applications et des systèmes sur AWS de valoriser leurs compétences techniques. AWS Certified Solutions Architect – Professional : qui cible ceux qui ont une certaine expérience dans la conception d'applications évolutives et élastiques sur la plateforme AWS.





qui cible ceux qui ont une certaine expérience dans la conception d'applications évolutives et élastiques sur la plateforme AWS. AWS Certified Developer – Associate : pour les développeurs confirmés qui souhaitent valider leurs compétences dans la conception, le développement et le déploiement de solutions de cloud computing en utilisant AWS.





pour les développeurs confirmés qui souhaitent valider leurs compétences dans la conception, le développement et le déploiement de solutions de cloud computing en utilisant AWS. AWS Certified SysOps Administrator – Associate : pour les administrateurs ou opérateurs système. Cette certification permet de valider votre capacité à fournir la stabilité et l'évolutivité nécessaire sur AWS (systèmes, services et automatisation), à assurer l'intégrité et la sécurité des données, à fournir des orientations sur les meilleures pratiques AWS, et enfin à comprendre et analyser des données sur AWS.

France compétences, organisme national de régulation et de financement de la formation professionnelle et de l’apprentissage, a approuvé le renouvellement de l'éligibilité des certifications AWS au CPF pour les 5 prochaines années. Cela signifie que vous pourrez ainsi mobiliser votre Compte Personnel de Formation (CPF) pour vous former et passer les certifications suivantes auprès d'un organisme officiel de formation :Si vous envisagiez de parfaire vos compétences AWS ou de découvrir le Cloud AWS, ces certifications peuvent vous permettre d'atteindre votre objectif. Et Global Knowledge peut vous accompagner dans la préparation.Se classant parmi les plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), Global Knowledge propose plus de 3000 formations pour aider les organisations à travers le monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Le groupe travaille notamment en partenariat avec AWS pour assurer des formations et certifications sur les technologies du géant du cloud. Global Knowledge offre donc des formations agréées AWS qui vous permettent de vous préparer à ces certifications AWS finançables via le Compte Personnel de formation.Vous trouverez sur le site de Global Knowledge la liste des formations AWS proposées par le groupe.