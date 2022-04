L'entreprise s'est retrouvée dans le collimateur de l'autorité européenne de la concurrence après que le fournisseur allemand de logiciels NextCloud, le français OVHcloud et deux autres entreprises ont déposé des plaintes concernant les pratiques de Microsoft en matière de cloud computing.", indique le questionnaire source.Les régulateurs ont demandé si les conditions des accords de licence conclus par Microsoft avec les fournisseurs de services en cloud computing permettaient aux rivaux d'exercer une concurrence efficace.Ils ont également voulu savoir si les entreprises avaient besoin des systèmes d'exploitation et des applications de productivité de Microsoft pour compléter leur propre offre d'infrastructure en nuage afin d'exercer une concurrence efficace.Les entreprises ont également été interrogées sur les différences de droits de licence et de conditions commerciales entre les accords de licence avec les fournisseurs de services de cloud et un autre programme dans le cadre duquel elles conditionnent et revendent indirectement les services en cloud de Microsoft avec les leurs.Un autre point d'intérêt était les limitations techniques potentielles des services de stockage en cloud disponibles sur l'infrastructure cloud des entreprises."Nous évaluons en permanence la meilleure façon de soutenir nos partenaires et de mettre les logiciels Microsoft à la disposition des clients dans tous les environnements, y compris ceux des autres fournisseurs de services de cloud computing", a déclaré Microsoft dans un communiqué envoyé par courrier électronique.La responsable antitrust de l'UE, Margrethe Vestager, a déclaré en début de semaine qu'elle n'avait encore aucune inquiétude concernant le cloud computing, et a cité la concurrence de l'initiative européenne Gaia-X.Source : La Commission EuropéenneQu'en pensez-vous ?