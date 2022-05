Dans un monde technologique évoluant très rapidement, il est important pour les professionnels et ceux de l'IT en particulier de suivre le rythme en actualisant régulièrement leurs compétences par le moyen de formations appropriées.Se positionnant comme l'un des plus grands groupes de formation dans le monde (dédié IT et méthodes), Global Knowledge offre plus de 3000 formations pour aider les organisations à travers le monde à développer les compétences de leurs collaborateurs et partager les meilleures pratiques. Précisons que le groupe travaille avec des partenaires technologiques comme AWS, Cisco, IBM, Microsoft et VMware qui l'ont choisi pour assurer des formations et certifications sur leurs technologies. C'est donc l'une des entreprises les plus recommandées pour se former aux technologies de ces sociétés.Global Knowledge propose notamment de nombreuses formations sur le cloud AWS, dont certaines visent directement à préparer les professionnels aux certifications officielles du géant du cloud.Dans le cadre de ses journées de formation en ligne gratuites, le, le groupe de formations IT organise un webinaire pour vous permettre de découvrir le cloud AWS.Si vous souhaitez acquérir, ce webinaire pourrait vous être très utile. Il y aura deux sessions en fonction de votre disponibilité.Les webinaires sont gratuits, mais les inscriptions sont requises pour y participer. Si vous êtes intéressés, inscrivez-vous donc dès maintenant afin de réserver votre place pour la session qui convient le plus.