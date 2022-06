« Les perspectives globales pour la construction de centres de données en 2022 s'accompagneront de nombreux défis et incertitudes », indique le rapport du consultant en immobilier basé à New York. Alors qu'elle était déjà pressentie vers la fin de 2019, la pénurie de puces s'est effectivement installée en 2020 en pleine pandémie de Covid-19 et a entraîné des changements majeurs pour les fabricants de matériels informatiques et sur le marché de l'électronique grand-public. Et comme si cela ne suffisait pas, il s'en est suivi une pénurie de talents dans plusieurs domaines, y compris l'IT. Deux ans plus tard, il n'y a toujours pas assez de matériel ou de personnel pour tous.Le rapport de Turton Bond évalue la façon dont ces différents éléments affectent individuellement le sous-secteur de la construction des centres de données. S'appuyant surtout sur les données disponibles aux États-Unis, le consultant en immobilier indique que le boom de la construction de centres de données aux États-Unis pourrait s'essouffler, et les raisons ne sont pas difficiles à prévoir. Selon le rapport, les pénuries d'approvisionnement, les hausses de prix et la pénurie de main-d'œuvre qui ont caractérisé la période non encore post-pandémique constituent également un risque pour les constructeurs de centres de données.Darren Flood, de Turton Bond, a déclaré que le besoin de centres de données est plus fort que jamais, mais que les variantes de Covid-19, les restrictions changeantes, les chaînes d'approvisionnement limitées et la forte demande créent un marché imprévisible. Selon lui, tout cela frappe après que le marché immobilier des centres de données a explosé dans sa propre période de boom, avec des investissements sans précédent dans des sites de construction adaptés. Par exemple, en avril 2021, Microsoft a annoncé qu'il prévoyait de construire 50 à 100 nouveaux centres de données chaque année pour couvrir ses besoins grandissants.Flood a déclaré que les clients des centres de données de son cabinet veulent toujours construire. « Ils ont dit qu'ils n'avaient jamais construit à ce rythme, et que ce rythme ne fera qu'augmenter », a-t-il déclaré. Turton Bond a travaillé avec Google et Facebook dans le passé. Google prévoit d'investir 9,5 milliards de dollars dans des bureaux et des centres de données aux États-Unis cette année, tandis que Meta, la société mère de Facebook, a récemment lancé deux autres centres de données à Temple, au Texas, et à Kansas City, dans le Missouri. Le marché des centres de données représentait environ 206 milliards de dollars en 2021.Cela représente un taux de croissance annuel composé de 10,2 %. Les terrains de centre de données étaient également la catégorie de fonds d'investissement immobilier la plus performante en 2020, et les taux d'absorption (c'est-à-dire l'occupation des centres de données) aux États-Unis ont augmenté de 44,3 % par an en 2021, ce qui s'ajoute à une augmentation de plus de 70 % en 2021. En outre, selon un rapport publié par Synergy Research Group au premier trimestre 2022, les ventes de matériel pour centres de données ont augmenté de 10 % par rapport à 2020. Mais Turton Bond pense que la croissance va ralentir.L'une des contraintes à la croissance du sous-secteur de la construction des centres de données est l'inflation. Selon le Bureau américain des statistiques du travail (BLS), elle est de 8,3 % pour avril, le mois le plus récent pour lequel des données sont disponibles. Flood s'attend à ce que les taux d'inflation continuent d'augmenter, mais il a déclaré qu'ils devraient atteindre un niveau plancher d'environ 4 % à la fin de 2022. L'inflation frappe les coûts des matériaux. Il cite des données du BLS qui font état d'une augmentation globale de 25 % du coût des matériaux en 2021, et il ne pense pas que cette hausse s'atténuera avant "le troisième trimestre".Le béton, le plâtre, les équipements de chauffage, de ventilation et de climatisation, les systèmes EIFS, les commandes d'éclairage, les appareillages de commutation et les commandes ont tous vu leur prix augmenter jusqu'à la fin de l'année 2021. Selon Turton Bond, la plus forte hausse est celle de l'acier, qui a augmenté de 12 % au dernier trimestre. Outre l'inflation générale, le rapport de Turton Bond indique que de nombreux matériaux utilisés pour construire les centres de données sont retardés de plusieurs mois en raison de problèmes constants de chaîne d'approvisionnement.Par exemple, le consultant en construction explique que ceux qui attendent du fil de cuivre devront attendre 15 à 17 semaines, l'acier ne sera pas livré avant 31 à 33 semaines, l'aluminium prendra 36 à 38 semaines et l'équipement électrique près d'un an. Les pénuries de main-d'œuvre devraient également se poursuivre. Flood cite le manque de travailleurs qualifiés, le taux élevé de départs à la retraite dans le secteur de la construction, les mandats de vaccination et la "progression nationale de la main-d'œuvre". Le rapport ne fait aucune mention des employés qui démissionnent pour des raisons de salaire.En effet, au cours des deux dernières années, les faibles salaires, l'augmentation de la charge de travail, etc., et les pressions dans le cadre du travail ont conduit à ce que les experts ont appelé "la grande démission". Le phénomène a surtout été observé aux États-Unis où des millions de travailleurs ont quitté leur travail à la recherche de meilleures opportunités. L'on estime que rien qu’aux États-Unis, plus de 24 millions de travailleurs auraient quitté leurs emplois entre avril et septembre 2021. La pandémie de coronavirus est citée également comme un accélérateur de cette hémorragie en rétention de talents.Flood estime que cette pénurie de main-d'œuvre est d'autant plus compliquée que de nombreux centres de données sont construits au milieu de nulle part, offrant peu de main-d'œuvre même dans les meilleures périodes. « Pour contourner ce problème, il faudra mettre en place des mesures incitatives adéquates pour amener les travailleurs à se déplacer temporairement », a déclaré Flood. Cela s'observe déjà. Un rapport paru au début de l'année a révélé que, confrontées à une pénurie de travailleurs qualifiés, les entreprises offrent à présent aux candidats de l'argent pour passer un entretien et des avantages supplémentaires s'ils restent.Par ailleurs, le rapport de Turton Bond note que ces problèmes n'ont pas freiné certains des plus grands noms de la technologie : Amazon a récemment annoncé son intention de construire de nouveaux centres de données à Santa Clara, en Californie, et a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait d'en construire cinq autres dans l'Oregon rural pour un montant de 12 milliards de dollars. Les tentatives de construction de centres de données similaires sur la côte est se sont heurtées à la résistance des habitants.Selon Flood, les projets qui réussiront à court terme seront ceux qui se concentreront sur l'achat de matériaux et d'équipements dès maintenant, même s'ils ne seront pas nécessaires avant des mois. « Les achats précoces, le stockage hors site des équipements clés et la fixation des prix avant les augmentations trimestrielles sont la recette actuelle pour un approvisionnement réussi dans le cadre du développement d'un centre de données », indique le rapport.Source : Turton Bond Quel est votre avis sur le sujet ?