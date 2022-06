La semaine dernière, l'Union européenne a procédé à l’adoption d’un nouveau ensemble de sanctions contre la Russie et le Belarus : un embargo pétrolier, des mesures restrictives à l'encontre des banques russes et une interdiction de fournir des services de conseil à Moscou. L’interdiction de fourniture des services de cloud computing à la Russie y figurait, mais n’apparaît plus dans les notes publiés sur le journal officiel de l’UE. La manœuvre est en peaufinage. Néanmoins, sur le terrain, elle est en quelque sorte déjà en application étant donné que les principaux fournisseurs de services en nuage en Europe sont des sociétés américaines. La Russie est en pleine crise de gestion de stockage des données due au retrait progressif desdites entreprises de son territoire.La Russie est en pleine gestion d’une crise de stockage de données résumée dans un article intitulé On the Weaponisation of Open Source. La décision de systèmes de gestion de bases de données comme MongoDB de couper leurs services en Russie ne passe pas inapercue. MongoDB est un système de gestion de bases de données orienté documents, répartissable sur un nombre quelconque d'ordinateurs et ne nécessitant pas de schéma prédéfini des données. Il permet de manipuler des objets structurés au format BSON (JSON binaire), sans schéma prédéterminé. Il est écrit en C++. Le serveur et les outils sont distribués sous licence SSPL.Red Hat, un géant des services cloud, a annoncé le 9 mars l’arrête de ses ventes et ses services en Russie et en Biélorussie . « Je suis sûr de parler au nom de tous lorsque je dis que la guerre qui se déroule en Ukraine est déchirante. En tant qu'entreprise, nous sommes unis à toutes les personnes touchées par la violence et nous condamnons l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Nous ajoutons nos voix à celles qui appellent à la paix et nous continuerons à travailler pour assurer la sécurité de nos associés touchés et de leurs familles de toutes les manières possibles », a déclaré Paul Cormier, président et CEO de Red Hat.« Bien que les sanctions pertinentes doivent guider nombre de nos actions, nous avons pris des mesures supplémentaires en tant qu'entreprise. À compter d'aujourd'hui, Red Hat interrompt ses ventes et ses services en Russie et en Biélorussie (pour les organisations situées ou ayant leur siège social en Russie ou en Biélorussie). Cela inclut l'arrêt des relations partenaires avec les organisations basées ou ayant leur siège en Russie ou au Belarus », a-t-il ajouté. Le géant des logiciels d'entreprise Oracle et son rival SAP ont tous deux également déclaré qu'ils avaient suspendu toutes leurs opérations en Russie.Grosso, on dénombre à minima 300 entreprises ayant choisi d’emprunter la voie des sanctions contre la Russie . Selon les médias russes, les autorités sont prêtes, si nécessaire, à racheter la capacité des centres de données commerciaux et à reprendre les ressources informatiques des entreprises qui ont annoncé leur retrait de la Fédération de Russie. Les exploitants de centres de données ont eux-mêmes besoin d'aide : les prix des systèmes de stockage et des serveurs ont explosé, les banques n'accordent pas de prêts et la chaîne logistique est perturbée. Si le gouvernement décide de pressurer le secteur privé, les experts estiment que les services de divertissement seront les premiers à en souffrir. Le ministère du numérique poursuit avec des analyses de la situation.Source : ReutersL’open source, le cloud computing plus que jamais victimes de la guerre en Ukraine : qu’en pensez-vous ?