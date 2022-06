Mais existe-t-il vraiment une telle demande pour migrer les applications des systèmes mainframe vers AWS ?

AWS essaie d'aider les organisations à migrer leurs charges de travail basées sur le mainframe vers le cloud et potentiellement à les transformer en services cloud natifs modernes. L'initiative Mainframe Modernization a été dévoilée lors de la conférence Re:Invent de la grande enseigne du cloud à la fin de l'année dernière, où le PDG Adam Selipsky a affirmé que « les clients essaient de quitter leurs mainframes aussi vite qu'ils le peuvent ».Que cela soit basé sur la réalité ou non, AWS admet qu'une telle migration impliquera inévitablement que le client passe par un processus long et complexe qui nécessite plusieurs étapes pour découvrir, évaluer, tester et exploiter les nouveaux environnements de charge de travail : « Aujourd'hui, de nombreux clients dans divers secteurs souhaitent moderniser leurs applications basées sur le mainframe pour tirer parti du cloud, mais pour ce faire, ils doivent passer par un processus long et complexe ».Pour y parvenir, le service Mainframe Modernization propose un environnement de développement et d'exécution complet destiné à faciliter la modernisation et l'exécution de leurs charges de travail mainframe sur AWS. Alternativement, les clients peuvent conserver les applications existantes telles quelles et les reformer sur AWS avec des modifications de code minimales, explique AWS :« Ce processus de modernisation des charges de travail mainframe à exécuter dans le cloud nécessite plusieurs étapes pour découvrir, évaluer, tester et exploiter les nouveaux environnements de charge de travail. Chaque étape peut être difficile et nécessite des outils personnalisés ou tiers qui doivent être calibrés pour chaque environnement client individuel, avant que les équipes de projet de modernisation puissent commencer la tâche complexe de transformer les programmes mainframe en services cloud. En raison de la complexité de la modernisation des applications mainframe, les entreprises se tournent généralement vers des consultants et des intégrateurs de systèmes (IS) pour mener des projets de modernisation mainframe. Les organisations sont également confrontées au défi de devoir configurer, exécuter et exploiter des systèmes mainframe avec les meilleures pratiques modernes de développement et de déploiement d'applications dans les nouveaux environnements cloud. Alors que de plus en plus de clients souhaitent moderniser leurs applications basées sur mainframe, ils peuvent tirer des avantages démesurés de meilleurs outils qui leur permettent d'exécuter plus facilement leurs charges de travail dans le cloud pour réaliser des coûts et une agilité améliorés ».L'environnement d'exécution géré intégré au service Mainframe Modernization est conçu pour fournir le calcul, la mémoire et le stockage nécessaires pour exécuter des applications refactorisées et reformatées. Il automatise également le provisionnement des capacités, la sécurité, l'équilibrage de charge, la mise à l'échelle et la surveillance de l'état des applications.Cette fonctionnalité est apparemment alimentée par Micro Focus Enterprise Server, un environnement de déploiement d'applications existant pour l'exécution d'applications mainframe IBM sous Linux ou Windows.Phil Dawson, vice-président de Gartner Research, a averti que les entreprises qui migrent des charges de travail mainframe vers le cloud devront presque certainement les refactoriser ou les recoder à un moment donné dans le futur : « Un passage au cloud pour les applications COBOL peut sembler attrayant, mais la dette technique finira par vous rattraper », a-t-il déclaré.On ne s'attend pas à ce que les clients fassent tout le travail eux-mêmes; AWS indique qu'avec les outils de modernisation du mainframe, les intégrateurs de systèmes peuvent découvrir les charges de travail du mainframe, évaluer et analyser la préparation à la migration, puis planifier des projets de migration et de modernisation.L'un de ces intégrateurs est Infosys, qui a déclaré que le nouveau service lui permet d'aider les clients à obtenir les avantages du cloud tout en conservant les années de connaissances commerciales intégrées à leurs systèmes mainframe.« Le service de modernisation du mainframe d'AWS nous permet d'offrir ces avantages à nos clients. Il a renforcé nos capacités déjà étendues de modernisation du mainframe et nous permet de créer plus rapidement des applications numériques natives modernes, évolutives, et à moindre coût et risque », a déclaré le président d'Infosys et le PDG Eric Paternoster dans un communiqué.Pour le refactoring, AWS offre des capacités automatisées acquises grâce à l'achat du spécialiste de la migration Blu Age l'année dernière. Selon AWS, il peut convertir des applications écrites dans des langages tels que COBOL, PL/1, NATURAL, RPG/400 et COBOL/400 en services Java et en frameworks Web.« AWS Mainframe Modernization fournit un environnement de développement et d'exécution complet qui permet aux clients de moderniser et d'exécuter plus rapidement et plus facilement leurs charges de travail mainframe sur AWS. AWS Mainframe Modernization intègre les outils nécessaires pour moderniser les applications mainframe à l'aide d'un environnement unique qui crée un pipeline de modernisation de bout en bout. Avec AWS Mainframe Modernization, les clients peuvent refactoriser leurs charges de travail écrites pour les mainframes vers des services cloud modernes. Ou bien, les clients peuvent conserver les applications existantes telles qu'elles ont été écrites et les reformer sur AWS avec des modifications de code minimales. Que les clients choisissent de refactoriser ou de reformater leurs charges de travail, AWS Mainframe Modernization fournit un environnement d'exécution géré et basé sur le cloud pour les applications modernisées qui permet d'automatiser le provisionnement de capacité, la sécurité, l'équilibrage de charge, la mise à l'échelle automatique et la surveillance de la santé des applications sans infrastructure sous-jacente pour y parvenir. AWS Mainframe Modernization fournit également des capacités d'intégration continue et de livraison continue (CI/CD) pour permettre les meilleures pratiques de développement et de déploiement d'applications modernes, afin que les clients puissent exploiter leurs charges de travail modernisées en production de manière continue avec l'agilité, l'élasticité et les économies supérieures de AWS. Les clients et les SI peuvent également utiliser AWS Mainframe Modernization pour aider les équipes à mieux évaluer la modernisation des applications mainframe et réduire les risques et accélérer la modernisation des charges de travail mainframe à l'aide d'AWS ».« Les clients nous disent souvent qu'AWS est le meilleur endroit pour exécuter n'importe quel type d'application en raison de son étendue et de sa profondeur inégalées de services spécialement conçus. Cependant, les entreprises d'une grande variété d'industries se sont appuyées sur des mainframes pour exécuter des applications critiques pendant des décennies. Ces entreprises souhaitent naturellement moderniser leurs applications basées sur mainframe pour réduire les coûts et éliminer la dette technique, mais elles ne savent pas comment ni par où commencer », a déclaré William Platt, directeur général des services de migration chez AWS. « Avec AWS Mainframe Modernization, les clients et les intégrateurs de systèmes peuvent désormais refactoriser ou changer de plateforme plus rapidement et plus facilement aux applications mainframe pour qu'elles s'exécutent dans le cloud. AWS Mainframe Modernization fournit les outils nécessaires aux organisations pour tirer pleinement parti de l'élasticité, de l'évolutivité et de la fiabilité d'AWS, tout en économisant du temps et de l'argent ».De nombreux mainframes ont été acquis afin d'exécuter des services critiques dont dépendent les organisations, tels que CICS pour la gestion des transactions, et il est peu probable qu'ils soient déplacés vers une plateforme de cloud public.L'analyste en chef d'Omdia, Roy Illsley, est d'accord, affirmant que le service de modernisation du mainframe s'adressera probablement principalement aux clients qui utilisent déjà AWS pour d'autres charges de travail et qui ont peut-être des applications mainframe qu'ils voudront peut-être moderniser.« Le cloud n'est pas adapté à la plupart des charges de travail mainframe, et nos données ne montrent pas de migration massive de l'héritage vers le cloud. Je pense que c'est une offre dont ils ont besoin pour être complet », a-t-il déclaré.Le vice-président directeur de Gartner, Mike Chuba, a déclaré que de nombreux projets de migration mainframe qu'il a vus ne se sont jamais achevés, ainsi que ceux qui ont tendance à être de plus petits ateliers mainframe ou des applications qui ne sont pas critiques.« Le défi pour presque tous les utilisateurs de mainframe est que de nombreuses charges de travail sont souvent des applications critiques pour l'entreprise qui ne peuvent pas tomber en panne, car si elles le sont, l'entreprise est gravement menacée. En tant que tel, ils doivent être sûrs à 100% qu'une migration pourrait être faite, tout en veillant à ce que les SLA soient respectés », a-t-il expliqué.Le service AWS Mainframe Modernization est généralement disponible dès maintenant dans les régions AWS couvrant les États-Unis, l'Asie-Pacifique (Sydney), le Canada, l'Europe et l'Amérique du Sud, avec des régions supplémentaires qui seront ajoutées dans les mois à venir, a déclaré AWS.Source : AWS Que pensez du service géré AWS Mainframe Modernization ?Pensez-vous que les mainframes vont effectivement disparaître ou resteront-ils encore longtemps ? Pourquoi ?