Netwrix, fournisseur de cybersécurité qui simplifie la sécurité des données, annonce la publication de son rapport mondial 2022 sur la sécurité du cloud. Celui-ci révèle que plus de la moitié (53 %) des organisations ont subi une cyberattaque visant leur infrastructure cloud au cours des 12 derniers mois. Le phishing a représenté le type d'attaque le plus courant, puisque 73 % des répondants y ont été confrontés.Le rapport souligne également que le délai moyen de détection de la plupart des types d'attaques s'est allongé depuis 2020. Le ralentissement le plus important a été observé du côté des compromissions de la supply chain : en 2020, 76 % des répondants détectaient ce type d'attaque en quelques minutes ou en quelques heures, mais en 2022, seuls 47 % le détectent aussi rapidement. Il est également devenu plus difficile de repérer les ransomwares : 86 % des organisations avaient besoin de quelques minutes ou heures pour détecter les ransomwares en 2020, contre 74 % en 2022., analyse Dirk Schrader, vice-président de la recherche sur la sécurité chez Netwrix.».Le rapport indique en outre que les violations sont de plus en plus coûteuses. Cette année, 49 % des répondants ont indiqué avoir engagé des dépenses non planifiées pour combler les lacunes en matière de sécurité à la suite d'une attaque, contre 28 % en 2020. La proportion des organisations qui se sont vu infliger des amendes pour non-conformité a plus que doublé (passant de 11 à 25 %), tout comme le nombre de celles qui ont vu la valeur de leur entreprise chuter (de 7 à 17 %).Les trois principaux défis en matière de sécurité des données cités par les répondants à l'enquête sont cependant restés les mêmes qu'en 2020 : le manque de personnel IT, le manque d'expertise dans les environnements cloud et le manque de budget. Ces derniers demeurent un problème pour de nombreuses organisations, mais la proportion de celles qui sont aux prises avec ce problème a chuté, passant de 47 % en 2020 à 34 % en 2022., ajoute M. Schrader.Fondée en 2006, Netwrix simplifie la sécurité des données en permettant aux professionnels de contrôler plus aisément les données sensibles, réglementées et stratégiques, quel que soit leur emplacement. Plus de 11 500 organisations du monde entier s'appuient sur les solutions Netwrix pour sécuriser leurs données sensibles, tirer pleinement parti des contenus d'entreprise, réussir les audits de conformité en déployant moins d'efforts et en dépensant moins, tout en améliorant la productivité de leurs équipes informatiques et de leurs travailleurs du savoir.Source : Netwrix