Elle montre également que 20 % des travailleurs tech déclarent avoir déjà changé d'employeur au cours de l'année dernière, et que 25 % des personnes interrogées prévoient de trouver un nouvel emploi mieux rémunéré.Parmi les professionnels du cloud interrogés, près des deux tiers (63 %) travaillent à distance à temps plein, et 31 % ont un horaire hybride, se rendant au bureau entre un et quatre jours par semaine. L'enquête a également révélé que le travail hybride est associé à des salaires globaux plus élevés - le salaire moyen déclaré pour le personnel hybride est de 188 000 dollars, tandis que les travailleurs à distance à temps plein gagnent légèrement moins (184 000 dollars). Les employés à temps plein travaillant dans un bureau ont déclaré le salaire moyen le plus bas, soit 131 000 $.En outre, 48 % des personnes interrogées ont participé à des programmes de formation technique ou de certification au cours de l'année écoulée, et 18 % ont obtenu une ou plusieurs certifications. Les heures consacrées à la formation ont un lien direct avec l'augmentation de la rémunération. Cependant, l'argent n'est pas le seul facteur qui motive la formation ; les personnes interrogées ont cité l'apprentissage de nouvelles technologies (42 %), l'amélioration des compétences existantes (40 %) et la participation à des projets plus intéressants (21 %) comme étant les raisons les plus populaires de participer à la formation et au développement.", explique Laura Baldwin, présidente de O'Reilly. "."Parmi les autres résultats, l'augmentation moyenne des salaires au cours de l'année écoulée est de 4,3 %. Le salaire moyen des femmes est toutefois inférieur de 7 % à celui des hommes. Aux États-Unis, la rémunération moyenne est la plus élevée en Californie (214 000 dollars), suivie de New York (212 000 dollars) et de Washington (203 000 dollars). Les répondants âgés de 45 à 54 ans ont le salaire moyen le plus élevé (196 000 $).Source : O'Reilly Trouvez-vous ce rapport pertinent ?Qu'en est-il au sein de votre organisation ? le travail Cloud hybride est-il mieux payé que d'autres ?Pensez-vous que la situation est la même dans les pays Francophones comme par exemple la France ?