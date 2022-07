Les principaux défis à relever pour sécuriser le cloud sont la surveillance/visibilité du réseau (48 %), l'expertise interne (45 %), l'augmentation des vecteurs d'attaque (38 %) et le cloisonnement des solutions de sécurité (36 %). En outre, 62 % des personnes interrogées déclarent que les solutions de sécurité traditionnelles basées sur le périmètre ne sont plus adaptées aux menaces actuelles.À mesure que les entreprises se transforment, 90 % des personnes interrogées auront adopté DevOps et 87 % auront adopté les conteneurs au cours des trois prochaines années, mais les pratiques de sécurité modernes ne sont pas aussi répandues. Seuls 42 % d'entre eux déclarent pouvoir segmenter leurs environnements en toute confiance et appliquer le principe du moindre privilège, et près d'un tiers des organisations n'ont aucune collaboration entre la sécurité informatique et DevOps.Les répondants qui ont adopté une stratégie de confiance zéro font état d'une productivité accrue de l'équipe de sécurité informatique (65 %), d'une authentification plus forte à l'aide de la posture d'identité et de risque (61 %), d'une productivité accrue pour DevOps (58 %) et d'une plus grande visibilité du réseau et des capacités d'automatisation (58 %) comme principaux avantages.", déclare Jawahar Sivasankaran, président et directeur de l'exploitation chez Appgate. "."Parmi les autres conclusions du rapport, seulement 33 % des personnes interrogées sont convaincues que leur service informatique connaît toutes les applications, plateformes ou services d'infrastructure d'informatique en nuage qu'elles utilisent actuellement. Plus de la moitié des personnes interrogées citent la prise de contrôle de comptes ou le vol d'informations d'identification (59 %) et les risques d'accès par des tiers (58 %) comme principales menaces pour leur infrastructure de cloud computing.Parmi les personnes interrogées qui ne prévoient pas d'adopter la confiance zéro, 53 % pensent que le terme n'est " qu'une question de marketing ", mais nombre d'entre elles soulignent également que les capacités ZTNA sont essentielles pour protéger les ressources du cloud, ce qui suggère une certaine confusion quant à la signification réelle de la confiance zéro.", ajoute M. Sivasankaran. "Source : Appgate Trouvez-vous cette étude pertinente ?