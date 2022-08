« La magie des expériences interactives en 3D nées dans les jeux se déplace rapidement vers les mondes hors jeux. Unity est en train de mettre au point une solution cloud native, indépendante de la plateforme, qui répond aux besoins très diversifiés de tous les développeurs, des entreprises aux créateurs particuliers. En donnant aux créateurs un accès facile aux outils de simulation RT3D et la possibilité de créer des jumeaux numériques de lieux et d'objets du monde réel, Unity offre aux créateurs un chemin facile vers la production d'actifs RT3D, que ce soit pour des jeux ou des univers non ludiques », a expliqué Microsoft dans un billet de blogue mardi.Les moteurs de jeu comme Unity permettent aux créateurs de jeux vidéo et d'expériences numériques de concevoir et de réaliser des environnements et des ressources 3D pour des jeux, des outils de formation et d'autres expériences numériques. Le moteur Unity en particulier a alimenté un grand nombre de franchises populaires depuis son lancement en juin 2005, avec quelques sorties récentes notables comme Pokémon Brilliant Diamond et Shining Pearl, Fall Guys, Genshin Impact, etc. Aujourd'hui, Unity espère tirer parti de ce nouveau partenariat officiel avec Azure de Microsoft pour s'étendre également à d'autres domaines que le jeu.La société a fait allusion à de nouveaux plans visant à transformer le moteur Unity en une solution agnostique de plateforme, native du cloud, qui répond aux besoins très variés de tous les développeurs. Sarah Bond, CVP des expériences et de l'écosystème des créateurs de jeux chez Microsoft, explique que la vision de l'entreprise est de démocratiser davantage l'industrie du jeu. « Notre ambition de démocratiser le développement de jeux et d'expériences similaires dans le monde entier et dans tous les secteurs d'activité dépend de partenariats solides, en particulier avec des moteurs de jeux comme Unity », a-t-elle déclaré dans le billet de blogue.Les développeurs et les créateurs d'expériences 3D pourront utiliser Azure et le moteur Unity pour créer des expériences dans divers secteurs, notamment l'énergie, le commerce électronique, la fabrication et la médecine. La collaboration entre Microsoft et Unity devrait également aider les développeurs de jeux en rendant plus facile la publication de jeux sur les PC sous Windows et les consoles Xbox. « Le partenariat entre Microsoft et Unity permettra également aux créateurs de jeux Made with Unity d'atteindre plus facilement leurs joueurs sur les appareils Windows et Xbox et de débloquer de nouvelles opportunités de succès », a déclaré Bond.« Grâce à l'ingénierie d'outils de développement améliorés, à l'exploitation des dernières innovations de la plateforme, du silicium au cloud, et à la simplification de l'expérience de publication, les créateurs d'Unity pourront réaliser leurs rêves en proposant leurs jeux à davantage de joueurs dans le monde », a-t-elle expliqué. En plus de ce nouveau partenariat, il est important de souligner que Unity a connu une année 2022 assez mouvementée jusque-là. En janvier, Unity a annoncé le rachat de l'entreprise Ziva Technologies. Ziva Technologies est spécialisé dans la création et la simulation de personnage humain réaliste.Ziva a créé un modèle d'apprentissage automatique entraîné avec 30 téraoctets de données permettant la création de mouvements et postures convaincants. Le travail de l'équipe a déjà été utilisé dans des productions telles que Game of Thrones, Godzilla vs. Kong ou encore dans le jeu Senua’s Saga: Hellblade II. L'acquisition permet d'ajouter la création de personnages (et même de créatures) dans la suite d'outils d'Unity. Une autre particularité de cette technologie est qu'elle fonctionne en temps réel. Ce dernier point est en effet compatible avec la vision affichée par Unity dans ce nouveau partenariat avec Azure de Microsoft.L'objectif d'Unity est d'offrir les meilleurs outils pour les créateurs de contenu. Ainsi, l'entreprise a racheté ces dernières années plusieurs entreprises, dont SpeedTree, Weta Digital, Parsec, Pixyz et SyncSketch. Par ailleurs, lors de la Games Developers Conference (GDC) en mars dernier, Unity a présenté les nouvelles améliorations qu'il a apportées à son moteur de jeu, qui est capable de faire beaucoup plus que des jeux vidéo. Entre autres nouveautés, Unity a apporté des améliorations substantielles à la création d'humains virtuels. Le moteur de jeu offre désormais un meilleur rendu de la peau et des yeux.Des améliorations ont été apportées au pipeline de rendu haute fidélité (HDRP), avec notamment l'ajout de l'illumination globale en espace-écran, du lancer de rayon ou du support du DLSS de NVIDIA. Enfin, ces améliorations concernent également la simulation des cheveux (avec un rendu basé sur les brins) et les outils associés pour obtenir le rendu et le mouvement voulu. Cependant, comme la plupart des entreprises de l'industrie de la technologie, Unity n'a pas été épargné par les impacts de la pandémie du coronavirus. L'entreprise a également eu recours à des licenciements cette année pour les limiter les dégâts.Fin juin, Unity a confirmé les licenciements et a déclaré qu'un peu plus de 200 personnes étaient concernées : « dans le cadre d'un processus de planification continue où nous évaluons régulièrement nos niveaux de ressources par rapport aux priorités de notre entreprise, nous avons décidé de réaligner certaines de nos ressources pour mieux nous concentrer et soutenir notre croissance à long terme. Cela a entraîné des décisions difficiles qui ont eu un impact sur environ 4 % de tous les effectifs d'Unity. Nous sommes reconnaissants des contributions de ceux qui quittent Unity et nous les soutenons tout au long de cette transition difficile ».Sources : Microsoft