Les fonctionnalités de recherche et de réplication inter-clusters sont étendues entre les environnements sur site et cloud.

Les utilisateurs peuvent migrer graduellement leurs charges de travail liées aux données Elastic existantes vers Elastic Cloud sans interrompre leurs opérations en cours.

Ils peuvent également consulter toutes leurs données dans une seule interface utilisateur, quel que soit l’endroit où elles sont stockées.

Simplification des workflows grâce à une interface utilisateur unique permettant de rechercher et de répliquer des données entre des clusters Elasticsearch, quel que soit l’environnement (sur site, cloud public, hybride et multi-cloud).





Réduction des risques et amélioration de l’efficacité opérationnelle pour les utilisateurs. Ces derniers conservent ainsi une visibilité complète sur leurs données tout au long de la migration graduelle des charges de travail sur site vers le cloud.





Optimisation de la capacité des clients à résoudre les problèmes liés aux applications de production, à analyser des événements de sécurité et à gérer l’emplacement de stockage de leurs données sensibles.





Amélioration des scénarios de reprise d’activité après sinistre où la redondance des données et la continuité des opérations sont essentielles, tout en augmentant la résilience des services et en réduisant la latence.

La recherche inter-clusters permet aux utilisateurs de trouver des données dans plusieurs clusters et de les visualiser dans une vue cohérente afin d’obtenir des informations détaillées. La réplication inter-clusters permet de répliquer des données entre des clusters, quels que soient leur emplacement physique (cloud ou sur site) et le modèle de déploiement.Andreas Schaller, architecte des solutions informatiques du groupe BMW, déclare : «».Kamyar Kojouri, directeur des opérations de sécurité, ECI, déclare : «Uri Cohen, vice-président, gestion des produits, Elastic : «».Elastic est une plateforme pour les solutions de recherche. L'entreprise aide les organisations, leurs employés et leurs clients à obtenir plus rapidement des résultats pertinents. Avec des solutions pour la recherche, l'observabilité et la sécurité, elle améliore l'expérience des clients et des employés, assure le bon fonctionnement des applications essentielles et les protège des cybermenaces.Source : Elastic Qu'en pensez-vous ?